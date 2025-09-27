Cuba Matanzas Noticias

Universitarios matanceros respaldan soberanía venezolana

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. #universidad de matanzas #Universitarios

Estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas firmaron la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano titulada «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

Durante el encuentro se evocaron hechos históricos que reflejan la hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, entre ellos la carta escrita por José Martí al venezolano Fausto Teodoro de Aldrey, firmada en Caracas el 27 de julio de 1881. También hubo un momento para la cultura con poemas y canciones dedicados a la paz.

La Jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, Yaneisy Fuentes López y la Rectora de la Universidad de Matanzas, Leyda Finalé de la Cruz presidieron la jornada.

Esta Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano convoca a la comunidad internacional a movilizarse para impedir cualquier intento de agresión y garantizar que América Latina y el Caribe continúen siendo una Zona de Paz, como fue proclamado por los jefes de Estado y de Gobierno de la región.

Post Views: 1

By Leydis Daylis Martínez Ramos

Entradas relacionadas

Cuba Matanzas social

Condecoran en Matanzas a cederistas destacados

Estudiantes
Cuba

Vice primera ministra recorre obras de impacto en Santiago de Cuba

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Calles, nombres y ciencia en la ciudad de Matanzas

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Matanzas Noticias

Universitarios matanceros respaldan soberanía venezolana

Cuba Matanzas social

Condecoran en Matanzas a cederistas destacados

social tvyumuri

Continúan en Unión de Reyes acciones para contrarrestar las arbovirosis

Educación

Desarrolló acto de graduación Filial Universitaria en Unión de Reyes