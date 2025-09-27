Universitarios matanceros respaldan soberanía venezolana

Estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas firmaron la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano titulada «Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

Durante el encuentro se evocaron hechos históricos que reflejan la hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, entre ellos la carta escrita por José Martí al venezolano Fausto Teodoro de Aldrey, firmada en Caracas el 27 de julio de 1881. También hubo un momento para la cultura con poemas y canciones dedicados a la paz.

La Jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, Yaneisy Fuentes López y la Rectora de la Universidad de Matanzas, Leyda Finalé de la Cruz presidieron la jornada.

Esta Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano convoca a la comunidad internacional a movilizarse para impedir cualquier intento de agresión y garantizar que América Latina y el Caribe continúen siendo una Zona de Paz, como fue proclamado por los jefes de Estado y de Gobierno de la región.

