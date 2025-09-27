Cuba Matanzas social

Condecoran en Matanzas a cederistas destacados

Por Estudiantes 0 Comentario ##Matanzas #TVYumuri #Aniversario 65 de los CDR #Medalla por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio

Más de 20 cederistas matanceros recibieron la Medalla por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio y la Distinción «28 de septiembre» por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución(CDR).

La provincia y los municipios fueron reconocidos por su labor durante el año de manos del miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Antonio Víctor González Imbert.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Conciertos Sala White y contó con presentaciones de estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte, Alfonso Pérez Isaac de la urbe yumurina.

En la ceremonia estuvieron presentes además, la Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Matanzas, Yannara Concepción Domínguez , el Coordinador Provincial de los CDR,  Norlenys Serpa Santos y dirigentes del Partido, el Gobierno y las organizaciones políticas y de masas de la provincia.

Post Views: 2

By Estudiantes

Entradas relacionadas

social tvyumuri

Continúan en Unión de Reyes acciones para contrarrestar las arbovirosis

Roxana Valdés Isasi
Cuba

Vice primera ministra recorre obras de impacto en Santiago de Cuba

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Calles, nombres y ciencia en la ciudad de Matanzas

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Matanzas social

Condecoran en Matanzas a cederistas destacados

social tvyumuri

Continúan en Unión de Reyes acciones para contrarrestar las arbovirosis

Educación

Desarrolló acto de graduación Filial Universitaria en Unión de Reyes

Deportes

Los Leones de Industriales ascienden en la Serie Nacional de Béisbol