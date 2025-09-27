Condecoran en Matanzas a cederistas destacados

Más de 20 cederistas matanceros recibieron la Medalla por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio y la Distinción «28 de septiembre» por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución(CDR).

La provincia y los municipios fueron reconocidos por su labor durante el año de manos del miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Antonio Víctor González Imbert.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de Conciertos Sala White y contó con presentaciones de estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte, Alfonso Pérez Isaac de la urbe yumurina.

En la ceremonia estuvieron presentes además, la Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Matanzas, Yannara Concepción Domínguez , el Coordinador Provincial de los CDR, Norlenys Serpa Santos y dirigentes del Partido, el Gobierno y las organizaciones políticas y de masas de la provincia.

