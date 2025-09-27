Continúan en Unión de Reyes acciones para contrarrestar las arbovirosis

A partir del aumento de síndromes febriles inespecíficos en Unión de Reyes cada tarde activan el puesto de mando de sostenibilidad.

La política del Partido informó acerca de las acciones de higienización y chapea que realizarán en Unión de Reyes, en pos de disminuir el alza de arboviroris. Por el antiguo taller de Empresa la Primero de Mayo iniciarán las acciones, además de la recogida de micro vertederos y el saneamiento del poblado.

También resaltaron que este viernes inició una campaña de fumigación en Bermejas, otro de los lugares con presencia de este padecimiento. En una primera etapa trabajarán en las manzanas con mayor índice de infestación y la extenderán al resto del poblado.

En el encuentro, desarrollado en la sede del Partido Municipal, las autoridades insistieron en el control sistemático de los asuntos con mayores problemáticas. Al mismo tiempo, resaltaron que ante la presencia de malestares la población debe acudir de inmediato al área de salud más cercana.

Yamilé Collazo Amable, miembro del Buró Municipal del Partido que atiende la esfera política e ideológica, y Ángel Valdés Remírez, intendente municipal informaron acerca de la distribución de dos líbras de arroz de la canasta familiar normada correspondiente al mes de junio.

Las quejas por averías de transformadores eléctricos constituyó otro de los temas debatidos. De los ocho dañados en el municipio en las próximas horas restablecerán uno en el consejo popular Cidra, en la calle Sanguily y el otro en el área avícola Turcios Lima.

Por otra parte, los directivos revisaron el programa de la vivienda en la zona del Paseo y cuánto avanza en el territorio.

Post Views: 1