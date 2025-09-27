Desarrolló acto de graduación Filial Universitaria en Unión de Reyes

La Filial Universitaria “Regino Pedroso” de Unión de Reyes graduó a 29 estudiantes del curso académico 2024-2025. El acto de graduación se realizó en la Casa de Cultura Municipal “Pablo Quevedo”.

La ceremonia marcó el cierre de la etapa académica en carreras como Contabilidad y Finanzas (en las modalidades por encuentro y a distancia), Cultura Física y Educación Primaria.

Durante el acto, reconocieron el liderazgo y la constancia de los alumnos a lo largo de su preparación.

En presencia de dirigentes políticos, docentes y familiares, los nuevos profesionales recibieron sus títulos y asumieron el compromiso de garantizar la cobertura laboral del territorio.

La directora del centro educativo, Doctora en Ciencias Teresa Domínguez Allende, felicitó a los egresados y les deseó éxitos en sus proyectos futuros. Su mensaje los alentó a mantener la dedicación y aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad y el progreso del país.

El Máster Maikel Martínez García, licenciado en Cultura Física y profesor de la institución académica, resaltó que acercar las carreras universitarias al municipio sureño de Matanzas favorece el desarrollo local y territorial. Recordó que, además de las especialidades mencionadas, la Filial también ofrece la carrera de Agronomía, lo que amplía las oportunidades de formación y el impacto en la comunidad.

La graduación estuvo dedicada al 53 aniversario de la Educación Superior en Matanzas, al 66 del Triunfo de la Revolución Cubana, al 83 natalicio de José Antonio Echeverría y al centenario de Fidel Castro.

Alcanzar el título universitario representa no solo una conquista personal, sino también un compromiso con el desarrollo social y del país. La educación superior, gratuita y de acceso universal, abre caminos para que cada graduado contribuya a transformar su entorno y fortalecer el futuro de la nación.

