La academia yumurina informa a los aspirantes a ingresar a la Educación Superior por la vía del Concurso con realización de pruebas de ingreso, sobre las modificaciones en el cronograma establecido.

Las inscripciones, previstas inicialmente para las primeras semanas de abril, han sido trasladadas para los días 4 al 14 de mayo, en horario de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., en el Departamento de Ingresos y Ubicación Laboral de la universidad.

Documentación requerida:

· Carné de identidad en nuevo formato y actualizado.

· Dos fotos tamaño 1 x 1.

· Título y certificación de notas, acompañados de fotocopia de ambos documentos.

· Importante: Los nombres, apellidos y número de identidad que aparecen en estos documentos deben coincidir con los del carné de identidad.

Otras aclaraciones

· Estudiantes de octavo semestre de la Facultad Obrera Campesina (FOC) o de último año de Técnico Medio (con nivel equivalente a enseñanza media superior): deberán presentar carta del director del centro de estudio, con firma y cuño, que acredite la autorización para concursar en el formato establecido.

· Aspirantes que causaron baja en un centro de educación superior: deben presentar documento que acredite la baja y sus causas. Si la baja fue por indisciplina y ya venció el término, deberán presentar el documento emitido por el centro de educación superior que aplicó la sanción.

Se recomienda a los interesados cumplir con los requisitos mencionados para garantizar una correcta inscripción.

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