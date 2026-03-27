En fase final del montaje de una planta de biometano, los impulsores del proyecto en el municipio matancero de Martí prevén una arrancada técnica antes del 4 de abril próximo, y proceder al ajuste de parámetros con miras a inaugurar la obra en saludo a la Victoria de Girón.

Esperamos que para el 19 de abril ya puedan circular los cinco ómnibus que abastecidos con biocombustible permitirán ofrecer servicio de transporte urbano en el municipio, y conectarlo además con Cárdenas y Matanzas, explicó Sobeida María Reyes Martínez, directora de Desarrollo de Martí.

La también coordinadora del proyecto nombrado “Acción Global para el Cambio Climático en Cuba: municipalidad de Martí hacia un modelo de desarrollo sostenible carbón neutro” explicó que el mismo cuenta con tres objetivos fundamentales.

El principal es el objetivo uno que consiste en echar a andar la planta de biometano y los cinco ómnibus; el segundo es trabajar la agroecología en 10 fincas campesinas y el tercero fortalecer capacidades gubernamentales, enumeró Reyes Martínez.

Hemos cumplido muy bien los objetivos dos y tres; hoy la gobernanza en el territorio es la que ha podido ayudar a impulsar el montaje de la planta, la cual resalta como experiencia piloto en Cuba y una de las primeras en Latinoamérica, resaltó.

Financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este proyecto tiene como rector al Ministerio de Economía y Planificación y nosotros como municipio lo coordinamos en el territorio, precisó la directora de Desarrollo de Martí.

Por la relevancia de la obra sistemáticamente se mantienen al tanto de sus progresos Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio; y también chequea su ejecución Roberto Rangel, viceministro cubano de Economía y Planificación.

Ramón Castellarnau Font, director del proyecto por la española empresa GECRIO encargada del montaje tecnológico de la planta de biometano, resaltó que el proceso tiene ventajas tanto medioambientales como sociales que serán muy beneficiosas para Cuba.

Explicó que desde biodigestores se genera el gas a partir del excremento de los cerdos, este llega por tubería a la planta y se acumula en los gasómetros, se procede entonces a la limpieza para quitar el dióxido de carbono y el sulfhídrico, y el gas ya limpio se comprime a alta presión en botellones para cargar los ómnibus.

Al ver la situación del país, conversar con las personas, creo que este proyecto es muy importante para Cuba –opinó Castellarnau Font-, si funcionan las guaguas con gas de esta planta no se depende de un tercero que te suministre el recurso, a nivel social puede ser un cambio radical.

Fotos: Periódico Girón Perfil de Facebook

Yenli Lemus Domínguez/ ACN

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