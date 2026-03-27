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Sindicatos matanceros se pararan para el Primero de Mayo

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Matanzas #Primero de Mayo #Sindicato Industrias #TV Yumurí

El Sindicato de Industrias en Matanzas se prepara para las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores.

«Nosotros los trabajadores del sector de la industria estamos inmersos en actividades como la limpieza y embellecimiento de sangre. Estamos convocando también a una donación de sangre en el mes de abril y a medida que se acerque la fecha continuaremos con otras acciones como parte de las festividades por el primero de mayo», explica Kitsy González OReilly, Secretaria del Buró Provincial del Sindicato de Industrias

Las actividades resaltan la importancia del sector en la provincia y homenajean al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

Las iniciativas del sindicato enaltecen a sus colectivos laborales y fomentan el sentido de pertenencia en sus trabajadores.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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