En la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 13 de Marzo, ubicada en el asentamiento rural El Porvenir, en Unión de Reyes, avanza con buen ritmo la siembra del tabaco.

A pesar de diversos contratiempos, los campesinos mantienen el compromiso de impulsar esta campaña con eficiencia y resultados. Las labores agrícolas las desarrollan en condiciones complejas, marcadas por limitaciones de recursos y otros desafíos que ponen a prueba la capacidad organizativa de los cooperativistas. Sin embargo, la experiencia acumulada y la voluntad permiten sostener el calendario previsto.

Pedro Ríos Ramos, presidente de la cooperativa, destacó que hasta el momento tienen sembrada dos hectáreas de tabaco. Esta cifra, aunque inicial, representa un paso significativo en medio de las dificultades que enfrenta el sector agrícola en la actualidad.

El directivo subrayó que la aspiración del colectivo consiste en alcanzar las 10 hectáreas sembradas, una meta que contribuirá a elevar los niveles productivos y fortalecer el aporte de la cooperativa a la economía local. Para ello, optimizan los recursos disponibles y redoblan los esfuerzos en cada jornada de trabajo.

De manera paralela, en la CPA 13 de Marzo fomentan la siembra de cultivos de ciclo corto, una estrategia que permite diversificar la producción y garantizar alimentos en menor tiempo para la población. Esta práctica también contribuye a mejorar la sostenibilidad económica de la entidad.

Con estos avances, la cooperativa reafirma su compromiso con el desarrollo agropecuario del territorio, demostrando que, incluso en escenarios adversos, es posible avanzar cuando prevalecen la organización, la disciplina y la entrega de quienes trabajan la tierra.

Foto: Alejandro López Quintero

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