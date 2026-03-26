La conocida como “FM Azul de Cuba”, Radio Varadero, se ha convertido en una de las primeras emisoras del Sistema Radial Matancero en dar un paso decisivo hacia la sostenibilidad. Gracias a la instalación de un kit de paneles solares fotovoltaicos en sus instalaciones, la emisora avanza en el cambio de su matriz energética, apostando por una operación más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

El montaje de este sistema ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Empresa Copextel y la Organización Básica Eléctrica, entidades que aportaron su experiencia técnica para garantizar una implementación adecuada y el funcionamiento estable de la nueva infraestructura.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos nacionales por fomentar el uso de fuentes renovables de energía, en un contexto marcado por la crisis energética y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, responde a las directrices del Instituto de Información y Comunicación Social, que impulsa acciones para preservar la vitalidad de las emisoras cubanas y asegurar la continuidad de su programación frente a las dificultades actuales.

La apuesta por la energía limpia en la radiodifusión no se limita a Matanzas. La estrategia prevé que todas las emisoras cubanas reciban este tipo de equipamiento, lo que permitirá consolidar un sistema radial más moderno, eficiente y sostenible. De esta forma, se garantiza que la radio —uno de los medios más cercanos y confiables para la población— mantenga su esencia y su capacidad de acompañar a las comunidades en cualquier circunstancia.

Post Views: 1