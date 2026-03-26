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Radio Varadero da paso clave hacia la sostenibilidad energética

Por Yosier Argüeso Miranda 0 Comentario #Paneles solares #Radio Varadero #Sostenibilidad energética #TV Yumurí

La conocida como “FM Azul de Cuba”, Radio Varadero, se ha convertido en una de las primeras emisoras del Sistema Radial Matancero en dar un paso decisivo hacia la sostenibilidad. Gracias a la instalación de un kit de paneles solares fotovoltaicos en sus instalaciones, la emisora avanza en el cambio de su matriz energética, apostando por una operación más eficiente y respetuosa con el medioambiente.

El montaje de este sistema ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Empresa Copextel y la Organización Básica Eléctrica, entidades que aportaron su experiencia técnica para garantizar una implementación adecuada y el funcionamiento estable de la nueva infraestructura.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos nacionales por fomentar el uso de fuentes renovables de energía, en un contexto marcado por la crisis energética y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, responde a las directrices del Instituto de Información y Comunicación Social, que impulsa acciones para preservar la vitalidad de las emisoras cubanas y asegurar la continuidad de su programación frente a las dificultades actuales.

La apuesta por la energía limpia en la radiodifusión no se limita a Matanzas. La estrategia prevé que todas las emisoras cubanas reciban este tipo de equipamiento, lo que permitirá consolidar un sistema radial más moderno, eficiente y sostenible. De esta forma, se garantiza que la radio —uno de los medios más cercanos y confiables para la población— mantenga su esencia y su capacidad de acompañar a las comunidades en cualquier circunstancia.

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By Yosier Argüeso Miranda

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Redacción TV Yumurí

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