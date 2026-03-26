El sindicato de la industria alimentaria y la pesca en Matanzas ultima detalles para las celebraciones por el Día Internacional de los trabajadores.

«Desde nuestros colectivos laborales estamos convocados a jornadas de trabajos voluntarios masivos, no solo en labores productivas sino también en la higienización de la ciudad», explica Marielys Gómez Hernández, Secretaria General del Buró Provincial del Sindicato de trabajadores de la industria alimentaria y la pesca.

Los colectivos pertenecientes a este sindicato matancero celebrarán la jornada del trabajador pesquero a partir del mes de abril. Las actividades estarán inmersas en las festividades por el Primero de Mayo.

«La próxima semana comenzamos con la convocatoria de las jornada del trabajador pesquero. Como cada año le rendiremos tributo a Bienvenido Mauri, pescador que fue víctima de un atentado terrorista. Como siempre la empresa pesquera estará haciendo la preregrinación al cementerio para rendirle tributo y el acto central lo estaremos realizando en aseguramiento de transporte y pesca de la provincia» ,agrega Gómez Hernández.

Las iniciativas del sindicato de la industria alimentaria y la pesca de la provincia de Matanzas reconocen el esfuerzo de sus trabajadores y sus aportes a la economía nacional y local.

Post Views: 1