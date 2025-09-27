Los Leones de Industriales ascienden en la Serie Nacional de Béisbol

Los Leones de Industriales volvieron a rugir fuerte hoy y derrotaron 10-5 a los Alazanes de Granma, resultado que les permite acercarse un poquito más a la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los capitalinos aprovecharon la jornada de descanso de varios rivales para quedarse solitos en el tercer lugar, impulsados por una ofensiva de 14 cohetes. El novato Brian Garzón estuvo encendido, remolcando cinco carreras, incluido un triple y su primer jonrón en estas lides, para asegurar el duelo particular frente a los caballos orientales.

En Las Tunas, Leñadores y Tigres de Ciego de Ávila se repartieron honores. A primera hora los avileños ganaron 4-3 con vuelacercas de George Luis Contreras y pitcheo completo de Roibelis Liranza, mientras que en el segundo choque los tuneros devolvieron el golpe 4-3 gracias a un cuadrangular de Luis A. Pérez con dos en bases. Contreras volvió a jonronear por los derrotados.

Tras esta fecha, Santiago de Cuba sigue liderando el campeonato con 15 victorias y solo tres derrotas, seguido por Matanzas (14-4) e Industriales (12-5), que amenaza cada vez más la cima del torneo.

(Tomado de ACN)

