Panamericano de Béisbol: Cuba con bronce y boleto mundialista entre mujeres

En un cerrado duelo la selección de Cuba se impuso hoy 9×8 a la de Nicaragua para conseguir medalla de bronce y uno de los boletos mundialistas disputados en el Campeonato Panamericano Femenino de Beisbol, que tuvo por sede La Guaira, en Venezuela.

La tropa del mentor Jorge Luis Pimienta sacó el extra en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, pues precisaba del triunfo para acceder a la Copa Mundial 2026.

Las cubanas empataron 5×5 en el sexto capítulo, con jit de la experimentada antesalista habanera Jessica Herrera, que remolcó dos carreras.

Pero al partido le quedaba aún mucha historia por contar. Las nicas volvieron a anotar dos más en el séptimo episodio para ponerse delante 7×5 en el pizarrón.

Y cuando todo parecía indicar que se marcharían definitivamente delante sus lanzadoras perdieron el control, regalaron cinco bases por bolas, y las alumnas de Pimienta anotaron dos veces para igualar una vez más el marcador.

Ya en extra inning, las nicaragüenses marcaron una más. Pero un doblete de la granmense Darianna González, con dos corredoras en bases, las dejó tendidas en el terreno.

Ganó Adriana Carrazana, que aceptó cuatro anotaciones en un relevo de 5.1 capítulos. Nicol Montenegro cargó con la derrota.

(Tomado de Jit)

