Dupla Díaz-Alayo victoriosa en Élite de Voleibol de Playa

La dupla cubana de Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz avanzó a la ronda de 12 en el torneo Élite 16 del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa 2025, en Río de Janeiro.

Lo hizo al superar 2-1 a los hermanos argentinos Tomás y Nicolás Copogrosso, con destaque ofensivo del espigado Díaz, máximo anotador del reñido duelo con 25 puntos, todos por ataques. Su compañero sumó 21 (17 por remates, tres bloqueos y un ace) .

Por sus sudamericanos, Nicolás fue el más productivo con 23 (19-2-2), y Tomás agregó 18 (17-0-1), según el sitio oficial de la lid.

De manera colectiva los antillanos dominaron ampliamente en ataque (42-36) y en “muros” (3-2). Sus rivales lo hicieron en servicio (3-1) y ambas parejas cometieron nueve errores propios.

Alayo y Díaz habían rendido tres veces a estos argentinos: dos en 2024, en las fases de Rencife, Brasil (2-0), y de Stare Jablonki, Polonia (2-1), y este año en marzo, por barrida, en la discusión del título en la manga de Quintana Roo, México.

Los alumnos de Francisco Álvarez Cutiño rivalizarán este sábado en la mañana contra el binomio austriaco de Timo Hammarberg y Tim Berger, líderes de su grupo con dos éxitos. El dueto ganador avanzará a la etapa de cuartos de final, prevista para esa propia jornada.

Los antillanos, que nunca han enfrentado a los jóvenes europeos, domimaron en su colectivo preliminar a los noruegos Hendrik Mol y Mathias Berntsen, y cayeron ante los brasileños Evandro Goncalves y Arthur Lanci, en ambos casos en tres parciales.

El Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, pactado de 14 al 23 de noviembre próximo, es su meta más importante en la actual campaña.

(Tomado de Jit)

