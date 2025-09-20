Realiza Matanzas acto provincial por aniversario 65 de los CDR

El acto provincial por el 65 aniversario de la creación de los Comites de Defensa de la Revolución (CDR) tuvo lugar en el consejo popular de Carbonera en Matanzas.

El municipio cabecera fue galardonado como Vanguardia Nacional. Colón, Los Arabos, Unión de Reyes y Ciénaga de Zapata obtuvieron reconocimientos especiales por su labor durante el año.

«Matanzas mantiene una labor consistente. No está exenta de dificultades. Sin embargo tiene un trabajo sostenido y hay conciencia de cuáles son las dificultades. El municipio de Matanzas prácticamente ha resuelto sus problemas de política de cuadros. Es un municipio que incluso se ha citado como ejemplo para otros. Ha demostrado que cuando se trabaja con ahínco, y consistencia de la manera que hay que trabajar pues si se obtienen resultados. Ese es uno de los factores que hacen que Matanzas sea una provincia destacada», comentó Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y Coordinador Nacional de los CDR

Las Empresas Provinciales de Alojamiento y Materias Primas, las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Transporte así como el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero sobresalieron entre las entidades del territorio por el vínculo con la mayor organización de masas del país.

El acto estuvo presidido por el Héroe de la República Gerardo Hernández Nordelo miembro del Comité Central del Partido y Coordinador Nacional de los CDR y el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en la provincia Mario Sabines Lorenzo, Marieta Poey Zamora gobernadora de la provincia junto a otros miembros de la organización y residentes del poblado.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de periodismo

Post Views: 1