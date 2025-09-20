Entregarán premio Vasconcelos 2025 a guitarrista Eliezer Travieso Venereo

El Frente de Afirmación Hispánica que dirige Fredo Áreas de la Canal, hizo pública la información de que el premio Vasconcelos 2025 será otorgado al guitarrista concertista y director de la Casa Cultural Amistad, de Holguín, Eliezer Travieso Venereo en el mes de octubre.

La información hecha pública esta semana agrega que la entrega se hará en el mes de octubre en Cuba con una pequeña jornada de tres días iniciada en La Habana y con actividades y final en la ciudad de Matanzas específicamente en la Calzada de Tirry 81.

Desde que se fundó el premio en la década de los 60 del pasado siglo siete destacados intelectuales y artistas cubanos recibieron el galardón: Son ellos Salvador Bueno (1998), Carilda Oliver Labra (2002), Lorenzo Suarez (2012), Nuria Gregory (2014), Francisco Enriquez, (2005) y el también holguinero José Novoa (en el 2018)

El Premio José Vasconcelos es símbolo de excelencia e inspiración para la comunidad literaria y académica. A través de este galardón, se premia el mérito literario, académico, y el compromiso con la promoción de la cultura en español y la defensa de los valores que el hispanismo abraza.

Este premio honra a aquellos que, con su pluma y su voz, fortalecen los puentes de entendimiento y cooperación entre las naciones de habla hispana.

