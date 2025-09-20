Destacados Matanzas

Recibe Premio del Barrio Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes de Matanzas

Por Leydis Daylis Martínez Ramos

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes, en la provincia de Matanzas, recibió el Premio del Barrio, otorgado por el Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

El galardón reconoce el esfuerzo y las acciones desarrolladas para sostener la generación eléctrica en el país, a pesar de los retos que enfrenta el sector energético.

La mayor central termoeléctrica de Cuba sobresale por el pensamiento colectivo y la activa participación de sus trabajadores en la dirección y gestión de los procesos productivos.

Durante el acto, también se le entregó la condición de Destacado Nacional en la Emulación Socialista a la institución, en reconocimiento a los resultados alcanzados en el año 2024.

El encuentro presidido por el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, también valió para homenajear a cederistas sobresalientes en su labor comunitaria y en las donaciones voluntarias de sangre.

