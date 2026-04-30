Cuba con equipo completo en bádminton a Santo Domingo 2026

Con equipo completo en bádminton –cuatro jugadores en cada género- participará Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que en esta disciplina se celebrarán del 23 al 28 de julio en el Pabellón de tenis de mesa del Parque del Este.

La selección antillana había asegurado tres cupos femeninos e igual número de masculinos por su quinto lugar en el ranking de la región. Tras la renuncia de Colombia de cuatro de los ocho permitidos se redistribuyeron entre la isla y El Salvador, país ubicado en el cuarto lugar.

Orlando Cala, presidente de la Federación Nacional, recordó que Guatemala, México y Colombia aparecen en ese orden en el ranking, con los dos primeros en calidad de máximos favoritos para podios, tanto individual como por equipos, aunque Cuba debe estar en la lucha por las medallas en ambos torneos.

El equipo de la Mayor de las Antillas estará liderado por Taymara Oropesa y Roberto Carlos Herrera, únicos que asistieron en la cita de San Salvador 2023, en la que la holguinera, radicada en Artemisa, conquistó la presea de plata en single y el cienfueguero terminó en cuartos de final, posición esta última para ambos en doble mixto.

Completan la escuadra de las damas la cienfueguera Leyanis Contreras, la camagüeyana Erlys Cabrera y la artemiseña Alina Sanz, y la de los caballeros el pinareño Juan Carlos Bencomo, el granmense Iker Herrera y Leandro Gil, también de la Perla del Sur.

El federativo, nominado jefe técnico del certamen, señaló que el 22 de julio tendrá lugar el congresillo técnico, los días 23, 24 y 25 el torneo por equipos, y del 26 al 28 el individual.

Cala aseguró que intervenir con plantel completo elevará la probabilidad de obtener el metal de bronce por colectivos, aunque sin descuidarse de salvadoreños y dominicanos, especialmente de estos últimos, no solo por su condición de anfitriones, también porque se preparan con mucha seriedad y fogueo internacional.

En el evento individual, el más importante y difícil, contar con cuatro atletas por género ayudará a una mejor estrategia para aprovechar el mejor rendimiento de las figuras principales, las que se alistan para luchar por podios en la mayor cantidad de modalidades de las cinco tradicionales en el programa de competencia: singles y dobles femenino y masculino, y en doble mixto.

Foto: Roberto Morejón

Lisset Isabel Ricardo Torres/ Jit

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