Definirán Atlético de Madrid y Arsenal vuelta de semifinales

El Atlético de Madrid y el Arsenal empataron con un tanto cada uno en el partido de ida por las semifinales de la Champions League en el estadio Metropolitano, en España.

El inicio del partido mostró dos equipos con aspiraciones de inaugurar el marcador. Luego de un lapso en que los dos equipos optaron por proteger la pelota buscando espacios para lastimar al rival, se originó una falta dentro del área sobre Viktor Gyökeres de parte de David Hancko, que el árbitro consideró penal para el Arsenal.

El propio jugador sueco fue el encargado de ejecutar la pena máxima a favor de los ingleses a los 44 minutos yendo al descanso con ventaja.

Para la segunda parte, el Atlético de Madrid salió con todo en pos de la igualdad liderados por el jugador argentino Julián Álvarez. En uno de los ataques de los locales un balón impactado en la mano de Ben White propició otro penal, está vez a favor de los rojiblancos. El atacante argentino marcó de tiro penal el empate a los 56 minutos.

En los minutos finales del encuentro ambos elencos buscaron el gol del triunfo, pero el marcador no cedió a los contraataques. El partido de vuelta por las semifinales de la Champions League se jugará en Londres el próximo martes 5 de mayo, donde el Arsenal será local frente al conjunto español. (ALH)

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