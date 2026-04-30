Irán advierte a Estados Unidos sobre consecuencias catastróficas

«Si se produce una nueva escalada, esta podría concentrarse en la costa sur, en las zonas cercanas a Isfahán y en la frontera occidental. Este es el último plan que los estadounidenses podrían considerar, pero una nueva guerra resultaría catastrófica para su país», declaró el funcionario este miércoles a los medios locales.

Asimismo, Rezai señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría mantener el cerco económico y naval para agravar la crisis financiera de Irán y, de este modo, salir del estancamiento en el que se encuentra.

Sin embargo, advirtió que sería una medida ineficaz frente a la cual Irán respondería. «No han podido [cerrar] el océano Índico, que es un océano muy extenso, y podemos cruzarlo fácilmente; lo hemos cruzado hasta ahora», aseveró. «Pero no toleraremos que continúe el bloqueo naval. Como anunció el cuartel general de Khatam [al-Anbiya]: si el bloqueo naval continúa, Irán tomará medidas».

En este contexto, el funcionario sugirió que la «solución menos perjudicial» para Washington sería aceptar el plan de paz propuesto por la República Islámica.

El bloqueo de Trump en Ormuz: ¿un disparo en el pie para EE.UU. y sus aliados?

El 21 de abril, Donald Trump anunció la prórroga del alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril. Explicó que la decisión se debía a que supuestamente el Gobierno iraní está «gravemente dividido» y a que Pakistán solicitó a Washington que suspendiera sus ataques contra la República Islámica «hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada».

Trump también informó que había ordenado a las Fuerzas Armadas mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y permanecer en estado de alerta y operativas.

El 18 de abril, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval. «Acercarse al estrecho de Ormuz será considerado una cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado», subrayó.