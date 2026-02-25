Realiza Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura balance anual correspondiente al 2025

La Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura en la provincia de Matanzas desarrolló su Asamblea de Balance Anual correspondiente al año 2025.

El encuentro en la Casa de la Memoria Escénica de la urbe, contó con la participación del director de Cultura en el territorio, Osbel Marrero Acosta, la secretaria del sindicato, Loismy Brito Hernández y la directora de la unidad, Hanle Campanería Flores.

Durante la reunión de trabajo se analizaron los resultados del uso del presupuesto durante el período.

Entre ellos sobresale el desarrollo de diversos eventos de carácter nacional e internacional como el Festival de Teatro Callejero, la Reunión Anual de Codema, el proyecto Ríos Intermitentes como parte de la Bienal de La Habana, el Festival Rumba King, el Encuentro de Danzonero Miguel Failde In Memoriam, entre otros.

En el año 2025 se creó el Centro de la Música y los Espectáculos para la representación de los músicos profesionales del territorio.

Durante el período la unidad continúo las inversiones por mantenimiento a diversas instituciones culturales como la Biblioteca Provincial Géner y Del Monte y la Ermita de Monserrat.

La Asamblea de Balance Anual de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Cultura resultó momento oportuno para reconocer a diferentes entidades y trabajadores por su labor a lo largo del año 2025.

Fotos: Carrete Producciones

