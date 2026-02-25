Evalúan proyectos clave para el desarrollo local en Unión de Reyes

El primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, realizó en las últimas horas un recorrido por diversos sitios de interés económico, político y social en el municipio de Unión de Reyes, con el propósito de evaluar el avance de proyectos estratégicos y su impacto en la población.

Entre los lugares visitados sobresale la iniciativa de desarrollo bufalino perteneciente a la Empresa Agroindustrial Municipal, que surgió en 2024 con el objetivo de diversificar las producciones y generar ingresos, al tiempo que respalda a los sectores más vulnerables del territorio.

Según explicó Javier Torrecilla Alonso, director de la entidad, el programa permitió la adquisición de 60 cabezas de ganado —25 machos y 35 hembras— y actualmente cuenta con cerca de 13 toretes y tres sementales listos para la venta, lo que debe aportar ingresos superiores a los 20 mil pesos en moneda convertible.

La unidad, que lleva cerca de dos años en funcionamiento, comenzó con escaso personal y limitados conocimientos técnicos. No obstante, gracias a la capacitación progresiva, hoy se han creado las condiciones para su desarrollo y expansión. La estrategia contempla incrementar la masa de hembras para fortalecer la reproducción, así como iniciar la comercialización de carne bufalina, destinada tanto al sector turístico como al apoyo de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el intercambio, se destacó que esta nueva línea productiva se integrará a las capacidades de procesamiento de la empresa, permitiendo encadenamientos con otros sectores de la economía local y contribuyendo al cumplimiento de programas sociales impulsados por el gobierno municipal.

El dirigente también visitó una finca cercana a la Curva de Guerra, reconocida por su eficiente sistema de riego y su proyección hacia el uso de energías renovables. En este espacio se cultiva una amplia variedad de verduras y hortalizas, lo que refuerza la soberanía alimentaria del territorio.

Como parte del recorrido, Sabines Lorenzo constató los avances en el proyecto de reanimación del paseo municipal, donde ya se han concluido siete de las nueve viviendas previstas, destinadas a familias que anteriormente residían en inmuebles con un marcado deterioro constructivo.

Asimismo, llegó hasta el proyecto de desarrollo local D’ Fonte, donde insistió en la necesidad de reducir costos de producción para facilitar la inserción de estos bienes en la canasta familiar, con precios más asequibles para la población.

Durante la visita, también acompañaron al dirigente Arlen González Luis, primera secretaria del Partido en el territorio; Vladimir Cabrera Tejera, presidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, y Ángel Valdés Remírez, intendente de Unión de Reyes. (ALH)

Yaudel Rodríguez Vento/Radio Unión

Post Views: 1