Raúl Torres cantará en Matanzas

El cantautor Raúl Torres ofrecerá un concierto al público matancero en el céntrico Parque de la Libertad, este martes 11 de julio a las 9 de la noche.

🤜El trovador Raúl Torres dará un Concierto, el martes 11 de julio, a la 9:00 pm en el Parque de La Libertad, una opción más de esparcimiento con buena música.

#VeranoConAmor#verano2023#MatancerosEnVictoria#Matanzas pic.twitter.com/ffSYTUGk0m — Mario Sabines Lorenzo (@mariofsabines) July 11, 2023

El trovador que cataloga a la Ciudad de Matanzas como su musa inspiradora, afirma que disfruta y agradece cada presentación en la provincia, porque debe mucho de su arte a poetas e intérpretes yumurinos.

Ser de origen granmense no ha impedido el sentido de pertinencia que ha creado Raúl por la Ciudad de los Puentes:

“Ser matancero es algo que asumes, no tienes que nacer en Matanzas. Yo creo que eso no pasa en otros lugares. Yo no lo he visto al menos. Tú asumes ser matancero cuando descubres la belleza de este lugar, los rincones, los personajes, las historias. Eso te va arraigando de alguna manera como matancero y, a su vez, la ciudad te va asumiendo como hijo propio”

“Cada una de las canciones que yo le he hecho a Matanzas tiene una atmósfera diferente porque han sido compuestas en distintas circunstancias. Esta ciudad siempre tiene recursos para inspirar a un cantor, a un poeta, a un trovador. A Matanzas se le puede cantar desde muchos prismas, es una fuente inagotablede inspiración, tan abarcadora culturalmente, tan rica espiritualmente. Matanzas es eso, pura inspiración constante”, declaró el artista para CubaSí.

Raúl Torres ha recibido disímiles reconocimientos a través de su ya extensa carrera musical, por éxitos como Candil de Nieve, Regrésamelo todo y Cabalgando con Fidel.

Noticias Relacionadas