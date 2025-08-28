Libro a la carta, con la escritora y artista visual Teresita Gómez Vallejo

La escritora y artista visual Teresita Gómez Vallejo será la invitada, a propósito del aniversario 85 de su natalicio, del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, a llevar a cabo el jueves 28 de agosto, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja. Nacida en Santiago de Cuba, en 1940, Teresita Gómez Vallejo es autora de más de una treintena de libros, tanto para niños y jóvenes como para el lector adulto. En su bibliografía para quienes son la esperanza del mundo, en palabras de José Martí, aparecen varias narraciones, entre ellas El Serranito –Premio La Edad de Oro—, Cuentos de cuentos, Flores, miel y oro, Por esos trillos y Por un beso. Para el público adulto ha publicado novelas como Hombre de palabra, Mariela y los guácharos, Todo era azul y Sin tumba ni memoria y las investigaciones Acercamiento a la cerámica cubana, La piel, el arte de hacer y Amigos para siempre, este último en coautoría con el arquitecto Regino A. Gayoso Blanco. Teresita Gómez Vallejo atesora una reconocida obra como ceramista, escultora y pintora, exhibida en numerosas muestras personales y colectivas dentro y fuera de la isla. Graduada de pintura y escultura en la Academia San Alejandro, ha ejercido la docencia, ha laborado como asesora y escritora de programas de la Televisión Cubana y fundó, presidió y actualmente es Presidenta de Honor de la cooperativa no agropecuaria Crea Entorno. Libro a la carta, que en este año arriba a su aniversario 25, es un espacio mensual, creado por Rodríguez Sosa en la sede de la Librería Fayad Jamís, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular contemporánea. Invitada la escritora y artista visual Teresita Gómez Vallejo, a propósito del aniversario 85 de su natalicio, al programa Libro a la carta, que se llevará a cabo el jueves 28 de agosto, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja.