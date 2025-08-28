Ultiman detalles para el inicio del curso escolar 2025-2026

En la provincia de Matanzas los preparativos para el inicio del curso escolar 2025-2026 se encuentran en fase final.

Actualmente se cuenta con 504 instituciones educativas luego del reordenamiento de la red escolar, alternativa que se implementa para el mejoramiento de la cobertura docente.

«En la provincia se reordenaron este curso siete instituciones educativas. Tenemos un círculo infantil en el municipio Colón, por baja matrícula, tres escuelas primarias, dos en Jagüey y una en la ciudad de Matanzas. Además de la facultad Obrero Campesina Julio Antonio Mella del municipio cabecera para aprovechar las potencialidades en cuanto a la cobertura docente», agrega Comas Vázquez.

La Dirección general de educación en Matanzas adopta y mantiene modalidades de estudio para los jóvenes yumurinos.

«La enseñanza preuniversitaria este curso tiene como novedad que se inicia el colegio de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas con una matrícula de 34 estudiantes lo cual beneficiará a los municipios de Matanzas y Cárdenas; a su vez, el colegio de enfermería para Jovellanos, Pedro Betancourt y Matanzas, a partir de la prioridad que existe en el país de lograr una correcta orientación vocacional y mejores resultados en la formación de profesionales del sector de la salud», explica el directivo.

Además añade que se mantiene el colegio de periodismo en la Universidad de Matanzas con una matrícula de cinco estudiantes.

La profesionalización de la actividad pedagógica con la superación del personal docente y las transformaciones curriculares garantizará la calidad de la enseñanza en la provincia para el venidero período lectivo.

