Día del Teatro Cubano

La fecha conmemora los sucesos acontecidos en el antiguo teatro capitalino que nombra actualmente a la jornada, cuando hace 157 años, voluntarios españoles (fuerza militar auxiliar del gobierno) arremetieron contra el público y los actores de una función para ellos subversiva.

El 22 de enero de 1869, apenas tres meses después del inicio de la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878), los Caricatos o compañía de bufos, presentaban en el Teatro Villanueva, ubicado en el centro histórico de La Habana, la obra Perro huevero, aunque le quemen el hocico.

La ausencia del emblema español, el traje y cintas de las mujeres con los colores blanco, azul y encarnado, o bien estrellas blancas y solitarias y el pelo suelto, convertían la función en un abierto desafío al poder colonial, apunta el sitio web Cubaescena.

Los textos de las piezas teatrales no contenían necesariamente mensajes separatistas e independentistas, pero durante uno de los actos, cronistas de la época afirman que una parte del público exclamó ovaciones como ¡Viva Cuba libre! y ¡Muera España! E incluso relatos cuentan que se enarboló la que hoy es la bandera nacional de la isla.

Esa noche la furia del Cuerpo de voluntarios españoles, que devino en una masacre, fue resultado de un clima de histeria guerrerista que los sectores más reaccionarios aprovecharon para imponer su política de exterminio con los revolucionarios, añade Cubaescena.

Como curiosidad histórica, el Héroe Nacional de Cuba, José Martí, presenció los sucesos del Villanueva, siendo apenas un adolescente, y sus recuerdos aparecen reflejados en el poema XXVII de los Versos Sencillos, hace constar el historiador Emilio Roig.

Si bien se calcula que hubo cuatro muertos y ocho heridos, lo cierto es que el gobierno no registró la cifra y por tanto, dada las descripciones, es posible que la cantidad real de víctimas sea mayor.

Más de siglo y medio después, Cuba honra la tragedia del Villanueva con la celebración del Día del Teatro; este año, la jornada homónima comenzó el 7 de enero, con paneles de formación teatral, exposiciones, espectáculos y conferencias sobre el acompañamiento del teatro en los procesos sociales.

Además, se realizaron homenajes a íconos de este arte como los maestros José Milián y Freddy Artiles y se galardonó al consagrado actor Fernando Hechavarría como el Premio Nacional de Teatro 2026. (ALH)

Tomado de Prensa Latina