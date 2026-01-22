Celebran Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca

La Empresa Comercializadora de la Industria Agroalimentaria fue sede del acto provincial por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca.

José Álvarez Rodríguez, coordinador del MINAL en Matanzas y director de la empresa Comercializadora de la Industria Agroalimentaria, reseñó los principales resultados de la entidad, de reciente creación, que mereció la sede por la jornada del trabajador de la industria alimentaria y la pesca.

En el acto fueron reconocidos trabajadores y entidades, entre ellas CUBA RON, Empresa Cubana del Pan, Empresa provincial de Alimentos y Havana Club.

El 25 de enero de 1971 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hizo en llamado al fortalecimiento del sector. Marielys Gómez Hernández, secretaria del Sindicato en Matanzas, felicitó a todos los trabajadores en su día y exhortó a incrementar las producciones y sostener los planes técnico económicos con el esfuerzo y la inventiva obrera.

En el acto participó Luis Alberto Rodríguez, miembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido en Matanzas, quien reconoció la labor de los minaleros matanceros. (ALH)

Post Views: 2