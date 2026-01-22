Matanzas

Celebran Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca

Por Mayara Hernández Infante 0 Comentario #Cuba #Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca #Matanzas

La Empresa Comercializadora de la Industria Agroalimentaria fue sede del acto provincial por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca.

José Álvarez Rodríguez, coordinador del MINAL en Matanzas y director de la empresa Comercializadora de la Industria Agroalimentaria, reseñó los principales resultados de la entidad, de reciente creación, que mereció la sede por la jornada del trabajador de la industria alimentaria y la pesca.

En el acto fueron reconocidos trabajadores y entidades, entre ellas CUBA RON, Empresa Cubana del Pan, Empresa provincial de Alimentos y Havana Club.

El 25 de enero de 1971 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hizo en llamado al fortalecimiento del sector. Marielys Gómez Hernández, secretaria del Sindicato  en Matanzas, felicitó a todos los trabajadores en su día y exhortó a incrementar las producciones y sostener los planes técnico económicos con el esfuerzo y la inventiva obrera.

En el acto participó Luis Alberto Rodríguez, miembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido en Matanzas, quien reconoció la labor de los minaleros matanceros. (ALH)

Post Views: 2

By Mayara Hernández Infante

Entradas relacionadas

Matanzas

Celebrarán en Matanzas Evento Metal Ink

Brian Alonso Hernández
Matanzas tvyumuri

Matanzas gana condición de Destacada por aniversario de la CTC

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Sesionó Consejo Provincial de Gobierno en Matanzas

Amanda Pérez Aguerrebere

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Celebran Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca

Cultura

Día del Teatro Cubano

Ciencia

Alerta roja en Italia por fenómenos meteorológicos extremos

Deportes

Mijaín López, el deporte, Cuba y la familia