Cuatro vidas sobre un escenario

Hace cinco años, cuando se estrenó Cuatro, la obra que este fin de semana llegará a la Sala Adolfo Llauradó, de la capital, como parte de la Jornada de homenaje a Haydée Santamaría, nadie imaginaba un país tan diferente al de entonces.

Quizás ese lapso de tiempo transcurrido, las vivencias que ha aportado al equipo de actores y a la dirección de la escena, constituyan algunos de los valores añadidos de esta reposición, a la que se suma un compromiso raigal explícito con la cubanía.

La puesta, a cuyo ensayo asistió el público matancero este miércoles, pone sobre el escenario los conflictos y la vida –tal vez menos difundida– de cuatro cubanos excepcionales: Ernesto Lecuona, Rita Montaner, José Jacinto Milanés y Haydée Santamaría.

Cuatro incomprendidos desatan sus fantasmas y sus pesadas cargas emocionales en el escenario, para un público que no pudo más que aplaudir y emocionarse junto a las actuaciones excepcionales de Iván García, María Laura Germán, Yadiel Durán Bencosme y una Leynis Cabrera inmensa en su interpretación de Haydée.

Para Leynis, quien disfrutó “Cuatro” como espectadora en 2017, asumir la responsabilidad de encarnar a la heroína cubana en una obra que habla de sus zonas menos difundidas, de sus frustraciones y de sus tristezas, representó un reto enorme, según comentó.

“Lo vi varias veces, me gustaba mucho y, por supuesto, cuando me hicieron la propuesta me alegré muchísimo, aunque al mismo tiempo me generó un poco de tensión también por lo que representaba. Se trata de un personaje concebido para una bailarina, un trabajo que desde su estreno me llamó la atención por lo que logró hacer en su momento Anisleydis Estévez, con su interpretación desde la danza del monólogo de Haydée. Hoy me complace muchísimo haber asumido este reto, porque todo el equipo, que ya conocía el espectáculo me apoyó para acomodar el personaje a mi registro como actriz”, aseguró Leynis.