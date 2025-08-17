Cimarronas, una apuesta por un pensamiento feminista contemporáneo

Cimarronas, es la más novedosa propuesta del proyecto sociocultural Por amor a mi raíz,que se presentará este domingo 17 a las 3 de la tarde, en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, y que defiende un pensamiento contemporáneo feminista: el cimarronaje.



Para la directora de este proyecto Annia Arbolaez Sansaric «la puesta en escena de esta obra en la ciudad de Matanzas tiene gran relevancia pues narra la conformación de ese pensamiento, como práctica y manera de vida y cómo debería formarse a partir de la confluencia de diferentes experiencias, de las cuales se nutre».

«Estamos conscientes de que es una forma de pensamiento que le podría ser ajena a la mayor parte de la sociedad porque es una filosofía aún en formación, creada a partir de las experiencias individuales y colectivas del recorrido histórico de las mujeres, en particular de las negras, y creemos que Cimarronas es un primer acercamiento a esta filosofía, que ya tiene vida propia en América Latina y el Caribe, pero que en Cuba está virgen aún».

Por amor a mi raíz ha sostenido en los últimos años un compromiso con el desarrollo de espacios liberados de violencia hacia las mujeres, con una mirada abarcadora hacia las mujeres negras y sus descendientes, a través del arte, la mejor herramienta para acercarse a ellas.

El proyecto surgido en el Consejo Popular Playa durante la etapa de la COVID -19 apuesta por el rescate de la identidad, la justicia y el empoderamiento femenino desde los procesos artísticos.

