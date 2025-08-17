Condecoran matanceras por Aniversario 65 de la FMC

El acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas en Matanzas tuvo lugar en el céntrico parque de La Libertad de la Ciudad de los Puentes.

Encabezado por el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba Mario Sabines Lorenzo, la Gobernadora Marieta Poey Zamora y la miembro del Secretariado Nacional de la Federación Yaneidis Pérez Cruz, el acto reconoció la trayectoria de destacada de federadas y colaboradores.

La Distinción 23 de Agosto fue impuesta a un grupo de matanceras y matanceros que durante 20 años o más distinguen por su labor en la organización femenina o por su excepcional actitud revolucionaria e internacionalista.

De forma especial fue instituido para la ocasión el sello conmemorativo Aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas, que fue recibido por organismos, organizaciones de base, colectivos laborales y colaboradores con un destacado desempeño en el desarrollo del país y en defensa de la igualdad de la mujer.

También presentes la secretaria general Odalys García Pérez, y otras autoridades políticas, de las organizaciones de masas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana se desarrolló el acto de condecoraciones por el Aniversario 65 de la organización femenina. El próximo martes 19 de julio el municipio de Colón será sede del acto provincial por la efeméride.

