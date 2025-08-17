Destacados Matanzas

Autoridades de Matanzas supervisan reparaciones en el sistema de acueducto

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #acueducto y alcantarillado #bombeo de agua #Cuba #hidrología #Matanzas

Mario Sabines Lorenzo, primer Secretario del Partido en Matanzas, junto a Marieta Poey, gobernadora del territorio, realizaron un recorrido por instalaciones de la Empresa de Acueducto para evaluar el avance de las reparaciones y otras acciones destinadas a mejorar el suministro de agua, servicio que atraviesa una crítica situación en la ciudad de Matanzas
.
Durante la inspección, las autoridades visitaron los talleres de la empresa y el bombeo del Conde, donde constataron el estado de las labores en equipos afectados. Entre los avances reportados destacan: la bomba ubicada en el Consejo Popular Guanábana, la que ya está lista y será instalada de inmediato. Por su parte la bomba que se encuentra en el poblado de Carbonera entrará en proceso de enrollado en breve, se estima una duración de tres días, para ponerla en funcionamiento.
Por su parte el bombeo de los pozos del Conde, se encuentra dañado por un problema en el cojinete, pozo tributa el líquido a los repartos Camilo Cienfuegos, Pueblo Nuevo, El Cocal y la Playa. Se gestiona la búsqueda del repuesto necesario.
Se trabaja, también, en la habilitación de un cuarto pozo, de reserva, para garantizar alternativas ante futuras averías.
Canímar cuatro, es otro punto crítico que impacta en las zonas de Gelpi, Peñas Altas y Playa, ya se inició la reparación de esta máquina.
La bomba de San Antonio de Cabezas, que tiene el cojinete roto, ya está en proceso de reparación.
Además, Sabines Lorenzo y Marieta Poey verificaron la disponibilidad de pipas para abastecer a las áreas más afectadas, aunque reconocieron que aún es insuficiente. «Deben incorporarse más equipos y optimizar los ciclos de distribución», señalaron. De igual forma explicaron que la complejidad sigue bajo monitoreo mientras avanzan las soluciones técnicas y organizativas.

Tomado del perfil de Facebook de Enrique Tirse

Post Views: 133

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Inauguran lobby del Policlínico José Machado

Roxana Valdés Isasi
Cultura Destacados

Concluye Experiencias Creativas 2025 en Matanzas

Daniela Pujol Pérez
Cultura Destacados

Regresa Festival Varadero Josone Rumba, Jazz and Son

Daniela Pujol Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Inauguran lobby del Policlínico José Machado

Cultura

Teatro Icarón presenta en Colón la obra «El cangrejo volador»

Cultura Destacados

Concluye Experiencias Creativas 2025 en Matanzas

Cultura Destacados

Regresa Festival Varadero Josone Rumba, Jazz and Son