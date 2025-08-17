Buscan soluciones ante roturas de equipos para el bombeo de agua

El primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora visitaron este viernes la fuente de abasto del poblado de San Antonio de Cabezas, que presenta irregularidades en su funcionamiento desde hace más de 50 días, afectando el suministro de agua a la población.

En el lugar ya se encuentra una grúa encargada de extraer el equipo averiado para su posterior inspección técnica y dictamen sobre la rotura. La visita de las máximas autoridades provinciales tuvo como objetivo constatar de primera mano la situación e intercambiar con los responsables de la obra sobre las posibles soluciones y plazos de restablecimiento del servicio.

Acompañaron el recorrido la primera secretaria del Partido en el municipio de Unión de Reyes, Arlen González Luis, y el intendente Ángel Valdés, quienes ratificaron el compromiso de mantener informada a la población y agilizar los trabajos de reparación.

Con información del perfil de Radio Unión

Post Views: 111