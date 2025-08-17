Destacados Matanzas

Sostienen intercambio autoridades matanceras con productores de San Antonio de Cabeza

Por Redacción TV Yumurí

El primer Secretario del Partido en la provincia de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora realizaron un recorrido por el polo productivo enclavado, en las lomas de San Antonio de Cabezas, donde sostuvieron un intercambio con presidentes de cooperativas y productores de avanzada.

Durante la visita, Sabines Lorenzo destacó la necesidad de reforzar el control directo sobre las producciones agrícolas, mediante la supervisión de las siembras y el contacto constante con los productores. Señaló que en localidades como Cabezas los rendimientos son superiores al promedio provincial, pero instó a generalizar esas buenas prácticas.

El dirigente subrayó que Unión de Reyes debe mejorar sus indicadores productivos, en particular el acopio de leche y el cumplimiento de la campaña de primavera, donde es el único municipio de la provincia con resultados por debajo del cien por ciento.

Insistió en la importancia de destinar las cosechas al mercado estatal para garantizar precios justos a la población y evitar la especulación de intermediarios.

Sabines resaltó que la provincia cuenta con más de 10,500 hectáreas sembradas de plátano y yuca, 2,800 de boniato y 1,700 de malanga, cultivos esenciales para la seguridad alimentaria. También informó sobre la implementación de 29 esquemas de autofinanciamiento en divisas, que permitirán a sectores como la agricultura acceder a insumos y equipos, a partir de sus propios ingresos.

La Gobernadora Marieta Poey Zamora coincidió en que es imprescindible aprovechar las potencialidades del territorio para producir más alimentos, en un contexto económico y energético complejo para el país. Ambos dirigentes exhortaron a los productores a incrementar las entregas y mantener un compromiso activo con el desarrollo local.

Estuvieron también en el recorrido la primera secretaria del partido en Unión de Reyes, Arlen Gonzalez Luis y el intendente, Angel Valdés Remírez.

Con información del perfil de Radio Unión

