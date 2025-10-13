Cultura

Celebran Aniversario 332 de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas

La Gala Político Cultural por el Aniversario 332 de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas se efectuó en la Vigía, Plaza Fundacional.

El encuentro inició con La orquesta Failde, acompañada por el movimiento danzonero de Matanzas, con la  interpretación de Las alturas de Simpson.

Varias generaciones de artistas matanceros subieron al escenario para celebrar el 332 cumpleaños de San Carlos y San Severino de Matanzas. El público disfrutó de las presentaciones de la compañía Nova Danza y del cantante Alfonso Llorens.

En la cita donde participó el primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y autoridades del municipio reconocieron a Los Muñequitos de Matanzas por sus 73 años  dedicados a la cultura.

