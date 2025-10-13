Efectúan Asamblea Solemne por el Aniversario 332 de la Cuidad de Matanzas

Una asamblea solemne en ocasión del 332 aniversario de la fundación de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas tuvo lugar en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

En el encuentro el historiador de la ciudad Ercilio Vento Canosa realizó un recorrido histórico de la urbe hasta la actualidad.

La Asamblea del Poder Popular entregó la distinción Trescientos Treinta Aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas a personalidades con una labor destacada en el territorio.

En la cita otorgaron el reconocimiento Símbolo de la Ciudad de Matanzas a personas y organismos que contribuyen al desarrollo del municipio. El colectivo del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras sobresalen por las acciones que realizan.

En la Asamblea donde participó el primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y el Vicegobernador, Lázaro Suárez Navarro galardonaron con las distinciones Hijo Adoptivo e Ilustre de la Ciudad de Matanzas a personalidades que laboran en beneficio del pueblo.

