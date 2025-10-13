Destacados Matanzas

Efectúan Asamblea Solemne por el Aniversario 332 de la Cuidad de Matanzas

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Aniversario 332 de la.ciudad de Matanzas #Cuba #Matanzas

Una asamblea solemne en ocasión del 332 aniversario de la fundación de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas tuvo lugar en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

En el encuentro el historiador de la ciudad Ercilio Vento Canosa realizó un recorrido histórico de la urbe hasta la actualidad.

La Asamblea del Poder Popular entregó la distinción Trescientos Treinta Aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas a personalidades con una labor destacada en el territorio.

En la cita otorgaron el reconocimiento Símbolo de la Ciudad de Matanzas a personas y organismos que contribuyen al desarrollo del municipio. El colectivo del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras sobresalen por las acciones que realizan.

En la Asamblea donde participó el primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y el Vicegobernador, Lázaro Suárez Navarro galardonaron con las distinciones Hijo Adoptivo e Ilustre de la Ciudad de Matanzas a personalidades que laboran en beneficio del pueblo.

Post Views: 1

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Matanzas, 332 años: historia, movimiento y compromiso con la movilidad

Redacción TV Yumurí
Crónicas Matanzas

Como una canción inacabada

Ángel Rodríguez Pérez
Matanzas tvyumuri

Reactivan siembra de arroz en Matanzas con financiamiento local

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Efectúan Asamblea Solemne por el Aniversario 332 de la Cuidad de Matanzas

Cuba

Celebran el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Destacados Matanzas

Matanzas, 332 años: historia, movimiento y compromiso con la movilidad

Cultura

Lizt Alfonso Dance Cuba bailará en Bulgaria por primera vez