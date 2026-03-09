Cultura

Casa de las Américas invita a dialogar desde la musicología

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Casa de las Américas #Cuba #Cultura #Musicologia
La institución habanera Casa de las Américas ultima detalles hoy para la celebración del XIV Coloquio Internacional de Musicología, los días 16 y 17 de marzo, con la participación de profesionales de nueve países de América Latina.

El evento se desarrollará en modalidad híbrida y será un espacio de reflexión que fortalecerá los lazos académicos y culturales en la región.

Durante dos jornadas, los participantes debatirán en conferencias y paneles con expertos de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

En tiempos desafiantes, nuestro propósito es intercambiar a toda costa, aseguró la entidad, que ha sido durante décadas un escenario de diálogo e integración dedicado al estudio, la investigación y el fomento de la literatura, las artes plásticas, la música y el pensamiento crítico.

Casa de las Américas se erige así como un faro que proyecta la riqueza y diversidad cultural del continente, desde una vocación humana y comprometida con la justicia social. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cultura tvyumuri

Homenaje a Dora Alonso, creadora de Pelusín del Monte

Redacción TV Yumurí
Cultura

Intelectuales de Ecuador apoyan a misión diplomática cubana

Redacción TV Yumurí
Cultura tvyumuri

Entregan Premio Provincial de Artes Plásticas 2025 a Adrián Socorro

Daniela Pujol Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

En Jovellanos, alternativas para la distribución de alimentos

Comentarios Deportes Sin categoría

Cuba tiene la siguiente fase del Clásico Mundial en la mira

Cultura

Casa de las Américas invita a dialogar desde la musicología

Mundo

Italia apoya fin diplomático al conflicto en Irán