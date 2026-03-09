Cuba tiene la siguiente fase del Clásico Mundial en la mira

Cuba continúa invicto en el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Colombia. Las dos victorias iniciales mantienen a los nuestros en la cima de la tabla junto a Puerto Rico, pero no asegura la clasificación a la siguiente ronda.

Analicemos la situación real del Team Asere; al menos Colombia y Panamá no representan una amenaza por ser los primeros eliminados. El grupo se define a partir de ahora con los enfrentamientos entre los líderes.

Este lunes Cuba enfrenta a Puerto Rico a las 7:00 PM hora de nuestro país, mañana martes 10 de marzo los boricuas juegan frente a Canadá en el mismo horario y en la jornada del miércoles 11 de marzo, cierra el grupo con el partido entre la nación norteña y Cuba a las 3:00 PM.

Teniendo en cuenta que Canadá va tercero en el grupo con una victoria y una derrota, necesita vencer frente a Cuba y Puerto Rico para colarse en la siguiente fase.

Para los dirigidos por Germán Mesa resulta necesario ganar, mínimo, uno de los dos partidos restantes y alcanzar así las 3 victorias. El otro clasificado se definiría en el encuentro entre canadienses y puertorriqueños.

Lo ideal es vencer a la nación caribeña este lunes, rival más complicado del grupo por su condición de local, calidad de la nómina e historia en el torneo.

Llegar a la última jornada de la fase de grupos sin la clasificación lograda constituye un riesgo por la dificultad y nivel de las naciones en el Clásico Mundial de Béisbol.

El Team Asere muestra hasta el momento un pitcheo dominante aunque con tendencia al descontrol, los jonrones han dicho presente para lograr las victorias y el conjunto refleja un ambiente de equipo y competitividad sin importar la liga o torneo en el que estén jugando actualmente sus integrantes.

Post Views: 6