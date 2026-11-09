Bailarín cubano deslumbra al público argentino

Borges González cumple una visita a Argentina invitado especialmente para actuar en las tablas del patrimonial teatro porteño.

Consultada por Prensa Latina, la cónsul cubana Misleidis Reyes describió la actuación del joven bailarín cubano de rotundo éxito. “Fue una noche inolvidable con la puesta en escena de Manon, la emblemática obra maestra del coreógrafo británico Sir Kenneth MacMillan”, reseñó la diplomática.

Reyes, quien asistió invitada en representación de la Embajada de Cuba en Argentina, describió que “en esta prestigiosa producción del Ballet Estable del teatro, la participación del bailarín cubano en el exigente rol de Lescaut, se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la velada”.

La Cónsul disfrutó desde la platea el talento de los artistas cubanos que triunfan en el exterior y reseñó que la presencia de Borges González en Buenos Aires y su actuación “reafirman los lazos de hermandad y cultura entre ambas naciones”.

Formado bajo la tutela de referentes de la escuela cubana como Ramona de Saá Bello, y con una sólida trayectoria previa en el Ballet Nacional de Cuba, Borges González demostró una vez más su notable virtuosismo técnico y profundidad dramática.

Su interpretación aportó un relieve inigualable a la compleja trama del ballet de MacMillan.

El éxito de esta presentación a sala llena consolida al Teatro Colón como un espacio de encuentro para la excelencia artística internacional y ratifica el prestigio indiscutible de la tradición danzaria de Cuba en los escenarios del mundo.

La actual directora del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, viajó a Buenos Aires el año pasado como invitada de honor para actuar en la Gala por el Centenario del Ballet Estable, bajo la dirección artística de Julio Bocca.

En esa segunda presentación en las tablas argentinas, Valdés interpretó fragmentos de la obra Carmen junto al bailarín Emmanuel Vázquez. Ya ella estuvo en 1998 en Argentina donde realizó su debut en el Teatro Colón.

La cónsul Reyes manifestó su impresión inicial de que, por la llegada del papa León XIV este domingo a Argentina, el teatro estaría vacío. «Sin embargo, la sala estuvo repleta. Fue maravilloso y el público ovacionó al cubano. ¡La verdad, Borges González es espectacular!» (ALH)

Tomado de Prensa Latina