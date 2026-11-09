Registran dos erupciones solares de gran intensidad

El comunicado precisa que, “se registró en el rango de rayos X una erupción de clase M1.2 en el grupo de manchas solares 4566 (S07W00), con una duración de 25 minutos. También se registró en el rango de rayos X una erupción de clase M1.1 en el grupo de manchas solares 4566 (S07W03), con una duración de 20 minutos».

Anteriormente, la propia institución había informado de una erupción de clase M1.7.

Las erupciones solares se clasifican en cinco categorías según la intensidad de los rayos X: A, B, C, M y X. La clase mínima, A0.0, corresponde a una intensidad de radiación de 10 nanovatios por metro cuadrado en la órbita terrestre.

Con cada letra sucesiva, la intensidad aumenta 10 veces. Por lo general, las erupciones van acompañadas de expulsiones de plasma solar, cuyas nubes, al alcanzar la Tierra, pueden provocar tormentas geomagnéticas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina