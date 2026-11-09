El frío y las inundaciones agravan el sufrimiento en Gaza

Derrumbe fatal en Deir al-Balah

Al menos cinco personas fallecieron, entre ellas tres niños, al derrumbarse un talud de arena sobre varias tiendas de campaña en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, según reportaron medios locales.

Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de una mujer entre los escombros y continúan buscando a un niño desaparecido. La masa de arena sepultó varias tiendas donde se refugiaban familias desplazadas, en un nuevo episodio de la catástrofe humanitaria que vive el enclave.

70.000 tiendas inundadas en 12 horas

La tragedia se produce en medio del agravamiento de las consecuencias del temporal invernal en Gaza. En la víspera, las autoridades del enclave informaron que el primer ciclón de la temporada había inundado unas 70.000 tiendas de campaña en tan solo 12 horas.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos han convertido los campamentos de desplazados en zonas intransitables, destruyendo enseres, alimentos y medicinas, y exponiendo a miles de familias —especialmente a niños, mujeres y ancianos— a condiciones inhumanas.

La infancia, la más vulnerable

Los niños palestinos, que ya cargan con el trauma de la guerra y el desplazamiento forzoso, enfrentan ahora el frío extremo, la falta de abrigo y el riesgo de enfermedades. Sin refugios adecuados, sin agua potable y sin atención médica suficiente, su supervivencia pende de un hilo.

Organizaciones humanitarias han advertido que la situación en Gaza es catastrófica y que el temporal invernal agrava aún más la crisis provocada por la guerra israelí, que ha dejado miles de muertos y desplazados.

El mundo sigue mirando

Mientras la comunidad internacional debate y las ayudas llegan a cuentagotas, en Gaza la vida se apaga entre el frío y el abandono. El derrumbe de Deir al-Balah y las decenas de miles de tiendas inundadas son solo la punta del iceberg de una tragedia humanitaria que no cesa.

La infancia gazatí, una vez más, paga el precio más alto de una guerra que no eligió y de un mundo que, hasta ahora, no ha sabido detenerla. (ALH)

Tomado de Cubadebate