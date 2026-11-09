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Brigada de la Frontera de Cuba cumple 65 años

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Brigada de la Frontera #Cuba #Estados Unidos #Guantánamo
El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, felicitó hoy a los combatientes de la Brigada de la Frontera en Guantánamo, que cumple 65 años de fundada.

En el mensaje publicado en X, el líder partidista calificó la unidad como “la primera trinchera antiimperialista”, en reconocimiento a quienes cumplen la misión de proteger la soberanía nacional en el límite con la base naval de Estados Unidos en esa oriental provincia.

La unidad militar surgió en la madrugada del 9 de noviembre de 1961, cuando sus integrantes ocuparon las postas que hasta ese momento estaban a cargo de una Compañía Especial de milicianos para establecer un servicio regular de guardia y seguridad en la zona limítrofe.

La formación del Batallón de la Frontera respondió a las tensiones en torno a la base naval estadounidense, enclave que ocupa 117,6 kilómetros cuadrados del territorio nacional y que, de acuerdo con la posición del Gobierno cubano, constituye una usurpación de la soberanía de la isla.

En ese contexto, el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas la presencia militar estadounidense.

La base naval representaba entonces un escenario de agresiones, provocaciones y amenazas contra la Revolución, además de servir de apoyo a acciones subversivas en el oriente cubano, razones que motivaron el establecimiento de una unidad regular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para reforzar la capacidad defensiva en el perímetro fronterizo.

El Batallón se convirtió en Brigada en 1964 y, desde su creación, la unidad ha enfrentado unas 13 mil 500 agresiones y provocaciones enemigas entre 1962 y 1994, además de sufrir la pérdida de los combatientes Ramón López Peña y Luis Ramírez López, asesinados por disparos efectuados desde la base naval.

El líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro, calificó a la brigada como “una unidad ejemplar entre ejemplares”, reconocimiento que acompaña la Orden Antonio Maceo y otros altos galardones otorgados a la Brigada de la Frontera. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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