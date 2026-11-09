¿Se puede vencer la inflación y la especulación en la Cuba de hoy?

Hacer análisis económicos en la Cuba de estos tiempos desde una perspectiva realista exige despojarse de los corsés académicos que —casi constantemente— nos quieren vender los manuales de la ortodoxia neoliberal.

Mientras los tanques pensantes del norte y sus repetidores locales achacan todos nuestros males al «Estado fallido», al «diseño socialista» —con esa manía de culpar al sol de que nos hayamos quedado sin sombra—, la realidad material se impone con los hechos.

Nuestro país, bloqueado hasta lo indecible, despliega una heroica economía de resistencia frente a un libreto de asfixia sistemática. El último informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y los análisis publicados en medios como Cubadebate confirman lo que padecemos a diario. Una inflación interanual que rondaba el 28,4% al cierre del tercer trimestre, impulsada brutalmente por el costo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

No obstante, atribuir este fenómeno a un supuesto fracaso genético de la planificación centralizada no es solo un acto de deshonestidad intelectual; es ignorar olímpicamente la ley del valor, el impacto del bloqueo económico y la anatomía de los desequilibrios de nuestro mercado interno.

Para entender esta espiral inflacionaria hay que aplicar una lupa críticamente responsable y mirar la estructura de la producción y la circulación de mercancías. La crisis actual no brota de la nada ni es un capricho ideológico; responde a una contracción severa de la oferta importada y de la producción nacional, estrangulada materialmente por el cerco financiero y energético que Washington recrudece cada semana con medidas extraterritoriales recientes contra buques, empresas y socios comerciales que intentan abastecernos de combustible.

Cuando un país es deliberadamente cortado de los circuitos financieros internacionales, se le niega el acceso a créditos blandos y se le persigue cada dólar, la capacidad de generar bienes de consumo interno se desploma. Y en economía, una ley tan vieja como implacable rige los destinos. A menor masa de mercancías disponibles frente a una demanda insatisfecha, los precios se disparan de manera inevitable. Pretender que un Estado bloqueado compita en igualdad de condiciones con economías normalizadas es como exigirle a un atleta maniatado que gane los cien metros planos.

A este coctel explosivo se suma el cáncer de la fluctuación cambiaria y la especulación en el mercado informal de divisas. Los análisis sobre microestructura económica demuestran que los mercados paralelos e informales en contextos de escasez no operan bajo las musas de la eficiencia clásica, sino que están dominados por la manipulación de expectativas, la especulación pura y dura y la ausencia absoluta de transparencia.

El tipo de cambio informal no refleja los fundamentos reales de la economía nacional; es un precio político y especulativo impulsado por la avidez de ganancias desmedidas de actores que operan al margen de la ley fiscal.

Aquí es donde debemos evaluar críticamente, sin paternalismos ni complacencias, el papel de los nuevos actores económicos —como las Mipymes y el sector no estatal—. Si bien una parte de este tejido productivo complementa la oferta y dinamiza servicios elementales, otra facción considerable actúa bajo una lógica estrictamente rentista y parasitaria, indexando sus precios a una tasa informal ficticia, evadiendo responsabilidades fiscales y revendiendo a precios confiscatorios productos importados mediante esquemas opacos.

El socialismo no reniega del mercado como instrumento de cálculo en determinadas fases de transición, pero el mercado bajo el capitalismo salvaje o la especulación desmedida devora a los vulnerables. Defender la justicia social hoy en Cuba no significa mirar hacia otro lado ante la especulación de precios que asfixian el salario del trabajador honesto, sino exigir el cumplimiento implacable de la legalidad socialista, el uso obligatorio de cuentas fiscales, el control riguroso de la evasión tributaria y, sobre todo, la revitalización y el liderazgo productivo del sector estatal.

La economía de resistencia no es la resignación ante el colapso, sino la capacidad creadora de un pueblo que se niega a rendir las banderas. Enfrentar la inflación especulativa exige más producción propia, inteligencia fiscal, ordenamiento monetario con bases sólidas y disciplina revolucionaria en el timón de la economía.

Foto: Tomada de Cubadebate

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