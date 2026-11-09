El Hospital Pediátrico de Matanzas mantiene total vitalidad

La dirección del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño, de Matanzas, informa que la institución no escapa al recrudecimiento de las sanciones económicas contra nuestra nación, a lo que se suma además la cual un bloqueo energético inhumano que afecta directamente a sectores vitales como el sistema de salud cubano.

Realidad que se ha denunciado en múltiples escenarios internacionales.

A pesar de esa compleja situación, la doctora Anaelis Santana Álvarez, directora de este hospital, explica que se han trazado estrategias para mantener la vitalidad de los servicios hospitalarios cuando arrecia el déficit de combustible.

Entre las disposiciones asumidas por el centro de salud para no frenar el normal funcionamiento de la institución, cada día se trasladan el material de esterilización hacia el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez.

» En el departamento de esterilización y enfermería se recibe todo el material que se emplea tanto en el salón de operaciones como de las terapias intensiva e intermedia, así como del resto de las áreas que necesitan de este procedimiento», explicó Santana Álvarez.

La directora agregó que el proceso de fregado, desinfección, secado y envoltura se realiza en la central estéril del Pediátrico.

Luego de culminada esta etapa se envía n las bolsas con el material a esterilizar al Hospital Faustino, para el proceso final en el equipo esterilizador de vapor o autoclave.

Se trata -afirma- de un procedimiento coordinado que se realiza diariamente y que cuenta con el aseguramiento de un vehículo, encargado de transportar el material a esterilizar y recoger el aséptico para incorporarlo a las rutinas diarias de nuestro hospital.

La doctora Santana Álvarez explica que existe un estrecho vínculo entre ambas entidades que facilita que el proceso transcurra con agilidad y sin tropiezos ni dilaciones.

Esta esterilización incluye todo el material del salón de operaciones, instrumental quirúrgico, equipos medicos de los equipos cerrados; ls elaboración de las compresas, los apósitos, torundas de gasa y algodón, las cuales de elaboran en nuestro centro y se envían al equipo autoclave.

Esta labor de traslado la realiza un especialista de la institución pediátrica bajo la rigurosa supervisión de enfermeras, junto a otras trabajadoras encargadas de preparar el material, etiquetarlo y empaquetarlo, en un trabajo continuo con turnos de 24 horas.

Hasta el momento, enfatiza, no se ha interrumpido ningún proceso en el hospital, el cual mantiene su total vitalidad en todas las áreas.

Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño/ Perfil de Facebook

Post Views: 40