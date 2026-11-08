Concluye en Matanzas Semifinal Provincial de Ajedrez

La Semifinal Provincial de Ajedrez, categoría libre, concluyó este domingo en la Sala José Raúl Capablanca, de la ciudad yumurina.

Ocho contendientes ocuparon las plazas en juego para la Final Provincial que dará inicio el próximo miércoles 11 de noviembre en la propia sala.

Durante la confrontación el trebejista matancero Ronald Jorge ocupó el primer puesto con un acumulado de 6 puntos, seguido por la cardenense Amy Cepero y el limonareño Frank Power, quienes se ubicaron en la segunda y tercera plazas con 5,5 y 5 puntos, respectivamente.

Al grupo de clasificados se sumarán el colombino Hayler Chávez y el cardenense Ronier González, sembrados por derecho propio por su condición de campeón y subcampeón del pasado año.

La nómina final estará integrada por 10 jugadores que disputarán los primeros lugares desde el venidero miércoles.

Por su parte la semifinal femenina premió en esta jornada sus mejores resultados. La matancera Sheyla Sánchez, la cardenense Mariam Torres y la unionense Erika García ocuparon los tres primeros lugares por ese orden, en el que se reconocieron además el 4to y 5to puestos.

La niña Martica García, con solo 7 años y ocupante de la séptima plaza, fue distinguida como la de menor edad participante en el certamen. (ALH)

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