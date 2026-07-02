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Anuncian trenes extras para la primera quincena de julio

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Ferrocarril #Gobierno #Ministerio de Transporte #Ministerio del Transporte (MITRANS) #Transporte #Tren #Unión de Ferrocarriles de Cuba
El Ministerio de Transporte (Mitrans) informó la programación de trenes nacionales extras en la primera quincena de julio, con el objetivo de trasladar hacia sus provincias orientales a estudiantes y profesores que permanecieron durante un tiempo prolongado en la capital.

Las capacidades no ocupadas por estudiantes y profesores se completarán con otros interesados de la población, mientras que los viajes de regreso a La Habana estarán dedicados íntegramente a este propósito.

El Mitrans señaló que estas transportaciones constituyen una oportunidad adicional a la programación habitual, en momentos en que la demanda de viajes entre occidente y oriente supera las posibilidades actuales.

La programación incluye salidas desde La Habana hacia Santiago de Cuba los días dos y cuatro, y desde la ciudad oriental hacia la capital el seis. También se prevén viajes hacia Guantánamo el primero y retornos el once.

Se programaron además trenes entre La Habana, Bayamo y Manzanillo, con salida el primero y regreso el tres, según la información oficial.

El Ministerio de Transporte anunció que continuará ofreciendo detalles sobre estos traslados y la forma de adquirir los boletos, en coordinación con la Unión de Ferrocarriles de Cuba. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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