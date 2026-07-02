Cuba

Afectación de 1980 MW en pico del jueves

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Economía #Electricidad #Energía #Gobierno #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #parques solares fotovoltaicos #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2081 MW a las 22:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4734 MWh, con 787 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1150 MW, la demanda 2880 MW con 1566 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1400 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Felton.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 439 MW.

Pronóstico para el horario pico

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1950 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1980 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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