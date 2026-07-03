Cuba

Afectación de 2236 MW en horario pico este viernes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Apagones #Economía #Electricidad #Energía #Ministerio de Energía y Minas (MINEM) #Termoeléctrica #Unión Eléctrica (UNE)
La Unión Eléctrica (UNE) informa este viernes que para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 944 MW con una demanda máxima de 3150 MW, para un déficit de 2206 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2236 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2038 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4697 MWh, con 758 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 944 MW, la demanda 2745 MW con 1605 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1700 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad de la CTE Guiteras y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 409 MW. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 62

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Cuba

Cable de Marco Rubio instruye para presionar sobre Cuba

Redacción TV Yumurí
Cuba Politica

Comunidad internacional debatirá en la ONU impacto del bloqueo a Cuba frente a presiones de Washington

Brian Alonso Hernández
Cuba Politica

Nuevas mociones aprobadas en Italia impulsan donaciones médicas y fondos energéticos para Cuba

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Libros en José Martí (XXIV): La visión de fray Martín

Cultura Destacados

Recibe museóloga e investigadora Olga Lidia González Monguía el Premio Aurora de Matanzas

Cultura

Solidaridad en la Tertulia de la Matanceridad

Deportes

Béisbol: Cuba vs. Curazao, en debut de Santo Domingo 2026