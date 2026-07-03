Afectación de 2236 MW en horario pico este viernes

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2038 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4697 MWh, con 758 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 944 MW, la demanda 2745 MW con 1605 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1700 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad de la CTE Guiteras y la unidad 2 de la CTE Felton. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 409 MW. (ALH)

Tomado de Cubadebate