Presidente cubano compareció ante la prensa este 13 de marzo

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció ante los medios este viernes 13 de marzo de 2026 para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

El intercambio, que dio continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, fue transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

Pudo ser visto además en las plataformas digitales de nuestros medios de comunicación y será retransmitido en el espacio de la Mesa Redonda.

Intercambio con la prensa

Al iniciar el encuentro, el Presidente cubano felicitó a los periodistas presentes con motivo del Día de la Prensa Cubana, que se celebra este 14 de marzo, y recordó que ha pasado ya un mes del encuentro sostenido el pasado 5 de febrero.

«Hoy podemos ratificar que hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible a nuestro país. Estamos trabajando en difíciles condiciones y bajo esas condiciones que estamos trabajando queremos ofrecer información sobre determinados ajustes debido a la prolongación de este bloqueo energético y este es el propósito de este encuentro de hoy, que tendrá seguimiento.

«Les estaremos dando continuidad a partir del próximo lunes con ministros y funcionarios de nuestro Gobierno para aclarar dudas y expectativas de la población sobre estos temas.

«Y también en el momento oportuno tendremos otros encuentros», aseguró.

Sobre las conversaciones con Estados Unidos

Al iniciar su intervención el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, respondiendo a una interrogante de Jorge Legañoa, presidente de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, confirmó que en fechas recientes se han sostenido diálogos con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Señaló que la información sobre este proceso bilateral se comparte «justo en el momento en que ocurre», sin dejarse llevar por las diversas especulaciones que han circulado al respecto.

Explicó que se trata de conversaciones que se llevan con discreción, tienen un carácter prolongado y están en una etapa inicial, y se enmarcan en la línea política sostenida históricamente por la Revolución Cubana, conducida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, como líder de ese proceso, y por él mismo.

Agregó que en estos intercambios ha sido clave la participación de actores internacionales, como ocurrió en experiencias anteriores, por ejemplo, durante los acercamientos con la administración de Barack Obama, liderados en su momento por el General de Ejército.

El mandatario cubano detalló los tres objetivos fundamentales del actual proceso:

Identificar los temas bilaterales que requieren atención prioritaria.

Explorar alternativas viables para dar respuesta a esos asuntos.

Evaluar la disposición existente para ejecutar acciones conjuntas en beneficio de ambas sociedades, lo que implica buscar áreas de colaboración que permitan enfrentar riesgos comunes y preservar la seguridad y la paz de las dos naciones.

Díaz-Canel subrayó que la Revolución no actúa movida por campañas especulativas. Afirmó que se trata de un asunto que se maneja con absoluta seriedad, por su naturaleza delicada y por las implicaciones que tiene en la relación bilateral. Encontrar soluciones y construir puentes de entendimiento implica esfuerzos profundos y constantes, con el fin de avanzar hacia un escenario de cooperación y dejar atrás la confrontación.

Finalmente, aseguró que, en estos contactos, Cuba ha manifestado su disposición a dialogar en condiciones de igualdad, con respeto mutuo hacia los sistemas políticos de cada país, así como a la soberanía y la autodeterminación de ambas partes, guiados por el principio de reciprocidad y el cumplimiento del Derecho Internacional.

Efectos en el sector energético de las medidas de Estados Unidos

Randy Alonso, director de Ideas Multimedios, interrogó sobre los efectos que tiene en el sector energético las medidas de Estados Unidos. ¿Qué efectos prácticos está teniendo en nuestra economía y en nuestra sociedad este cerco energético? y ¿cómo se está enfrentando y cuáles son las alternativas propias que tenemos para enfrentar los efectos prácticos de este cerco energético? El Presidente subrayó que tiene que ver con el recrudecimiento del bloqueo energético. Nos veníamos preparando de antemano y explicamos un grupo de propuestas que estamos desarrollando, añadió.

Hace tres meses que no entra combustible al país. Estamos generando energía eléctrica en horario diurno con crudo nacional, nuestras termoeléctricas y la energía renovable. Por la noche estamos generando con las CTE y Energás. Hasta la semana pasada nos quedaban reservas de fueloil y diésel que se empleaban en Moa y Mariel. Sale un número considerable de megawatts de esa generación y ponen el sistema en mucha inestabilidad.

Díaz-Canel comentó que al cesar la generación de esos motores y ocurrir la salida brusca de la CTE Guiteras, ocurren oscilaciones que provocan la caída del SEN. Superamos la situación, pero hay mucha inestabilidad. No podemos aprovechar en el día toda la energía de los parques fotovoltaicos porque hay que regular la frecuencia para evitar que haya otro blackout, señaló.

Alrededor de esto, el impacto se manifiesta de manera más brutal en temas de energía. En provincias hemos tenido circuitos con más de 30 horas de apagón. Eso provoca malestar y angustia en la población. También impacta en el sistema de abasto de agua, vitalidad de servicios de producción, comunicaciones, servicios médicos, educación, y transporte.

Aquí no se apaga nada porque se quiera molestar a nadie. No soy capaz de describir el esfuerzo que hacen los trabajadores de la Unión Eléctrica, dijo el Presidente. Lamento que haya personas que en medio de este malestar su respuesta sea injuriar a la Revolución, el Gobierno o la Unión Eléctrica. La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto. ¿Qué capacidades tendrían otros países para mantener la generación eléctrica en estas condiciones?

En estos momentos en el país hay decenas de miles de personas esperando por una intervención quirúrgica que no pueden realizarse por la falta de electricidad. Y hay en ese grupo muchos niños. Estamos siguiendo el trabajo de las provincias y destacó la manera en que con las limitaciones se está trabajando.

El Presidente abordó que ha crecido la explotación de nuevos pozos para la producción de petróleo y gas acompañante, y se detuvo la tendencia de incumplir planes de producción. Se ha avanzado en la construcción de cuatro tanques de la Base de Supertanqueros de Matanzas y recuperado 185 MW de generación térmica en lo que va de año.

Los parques fotovoltaicos generan entre el 49 y 51% durante el día. Se ha procedido además a la instalación de más de 900 sistemas fotovoltaicos en viviendas aisladas o centros sociales que dan servicios a la población. En las próximas semanas se van a incorporar nuevas capacidades en parques fotovoltaicos. «Quiero destacar que hay un proyecto que comprende la instalación de estaciones de baterías para llegar a 50MW en acumulación, que es para regular frecuencia y garantizar la estabilidad del SEN», dijo.

Próximamente se conectan cuatro nuevos parques, y hay tres de un total de 15 que se van a terminar. Estamos hablando de que antes que termine marzo estamos incorporando 100MW con fuentes fotovoltaicas. Se establecieron tratamientos diferenciados que estimulan las fuentes renovables de energía tanto en sector residencial como en el ámbito de los negocios. Se libera de aranceles esa importación, se emplea una tarifa preferencial si aporta al SEN y hay un grupo de impuestos específicos para quienes hagan uso de estos sistemas.

En el área de la transportación eléctrica, hay más de 42 estaciones de carga. Estamos planteando que cada una funcione con energía solar y no sea una carga adicional para el SEN. Se ha hecho una inversión en 400 autos eléctricos que estarán arribando próximamente para el traslado de pacientes de hemodiálisis. Esos vehículos van a tener tiempo disponible para otras tareas de la salud.

Se van a incorporar 150 triciclos eléctricos y 15 microbuses para transporte de pasajeros. Son equipos que se ensamblan en el país. 34 furgones eléctricos para cargas. Se confirma que estamos trabajando en varios frentes para enfrentar la situación electroenergética. Se ha emprendido de manera acelerada, y la situación se ira solucionando paulatinamente. En ningún momento hemos renunciado a la importación de petróleo.

Impactos en el curso escolar en Cuba

Raciel Guanche, jefe de Información de Juventud Rebelde, preguntó ¿cómo ha impactado esta situación en el curso escolar en Cuba?

El Presidente recordó que llevamos un mes en esta situación. ¿Cómo funciona la educación con apagones, sin combustible para transportar profesores y estudiantes, con déficit de alimentos en las escuelas, sin las herramientas que significa el uso de las tecnologías de la información?, se preguntó. «Todo eso se afecta», dijo.

Hay lugares donde las medidas implementadas han salido bien y otros en los que no. Y lógicamente esto ha generado preocupaciones en las familias y en las escuelas.

Hemos atendido quejas y preocupaciones de las población y hemos escuchado sus propuestas. Ha existido el ánimo de escuchar qué potencialidades hay en cada comunidad, porque no todas son iguales.

La educación es una prioridad del país y lo va a seguir siendo. Cuando la situación lo permita, volveremos a las aulas. Sobre estas transformaciones y todo lo que se ha planteado rectificar en este tema, la ministra de Educación y el ministro de Educación Superior comparecerán la semana próxima en televisión para explicarle a la población.

El Presidente reafirmó que tanto la educación general como la educación superior son y seguirán siendo prioridades para la Revolución en cualquier circunstancia, y aseguró que en cuanto se supere la coyuntura actual, se volverá a las aulas con las condiciones que exige el proceso docente.

Situación laboral ante la situación energética en Cuba

Sobre la situación laboral en Cuba preguntó el director del periódico Trabajadores, Joel García. El Presidente de la República se refirió a la difícil coyuntura que atraviesa el país como consecuencia de la crisis energética, agravada por el bloqueo, y sus efectos en la esfera laboral y social.

«La actividad productiva y la oferta de servicios han disminuido notablemente. Es imposible mantener los niveles habituales de producción sin un suministro energético estable. Esta realidad ha obligado a realizar ajustes, modificar perfiles de trabajo y reubicar personal, lo que inevitablemente genera afectaciones en el empleo y los ingresos de los trabajadores», explicó el mandatario.

Díaz-Canel destacó que, desde el Gobierno y el Partido, se trabaja para resguardar, en la medida de lo posible, la estabilidad laboral y salarial. Insistió en la necesidad de flexibilizar y buscar alternativas mediante la reubicación y el rediseño de tareas, con especial atención al potencial que ofrecen las propias comunidades.

«Las comunidades son espacios con innumerables posibilidades. Se pueden impulsar proyectos vecinales, incrementar la producción de alimentos a nivel local, reforzar la asistencia a grupos vulnerables, optimizar la gestión de residuos o poner en marcha iniciativas educativas con la participación de profesionales en barrios y centros de estudio. De esta forma, se sigue contribuyendo al país, aunque sea fuera del entorno laboral habitual», apuntó.

El Presidente recordó que la legislación cubana prevé mecanismos de protección para estas situaciones. En el sector presupuestado, por ejemplo, los trabajadores que no puedan ser reubicados tienen derecho al ciento por ciento de su salario durante el primer mes y al 60 por ciento a partir del segundo, conforme a lo establecido por el Consejo de Ministros y gestionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En cuanto al sector empresarial, mencionó la existencia de tres vías para complementar la protección salarial: las reservas para contingencias, las reservas no empleadas de utilidades y los fondos de compensación. La combinación de estos instrumentos con los recursos del Estado, precisó, permite articular una respuesta más efectiva.

Díaz-Canel también instó a los sindicatos a renovar su rol y a mantener una presencia activa en los nuevos espacios donde se desempeñen los trabajadores reubicados, velando por sus derechos y condiciones salariales.

«Si canalizamos bien esa fuerza laboral hacia el ámbito comunitario, podremos resolver problemas locales, consolidar la unidad y lograr que nadie quede en la inactividad, sino que todos sigamos haciendo un aporte útil a la sociedad», concluyó.

Diálogos con la comunidad cubana en el exterior

Interrogado por Cubavisión Internacional sobre los intercambios con nacionales residentes en el exterior que quieren participar de la vida nacional, el Presidente comentó que continúan los diálogos con la comunidad cubana en el exterior.

El Jefe de Estado reconoció que son parte activa de la nación, con pleno derecho a integrarse al desarrollo económico y social del país.

Subrayó que es deber del Gobierno acogerlos, escucharlos, atenderlos y garantizarles espacios reales de participación.

«Muchos son profesionales o técnicos formados por la Revolución, parte esencial de nuestra fuerza laboral calificada. Mantienen vivo su arraigo cultural y su identidad con Cuba», expresó.

El Presidente aclaró que este acercamiento no es una política reciente, sino que hunde sus raíces en la historia misma de la Revolución. Por ello, como parte de esta estrategia, los principales dirigentes del país sostienen sistemáticamente encuentros con sus connacionales durante visitas al exterior, con el propósito de recoger sus inquietudes y propuestas.

Como resultado de un profundo proceso de diálogo liderado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior —que incluyó encuentros regionales y sectoriales, como la participación de pedagogos cubanos residentes en el exterior en eventos en la Isla—, se ha logrado conformar una nueva plataforma de atención.

Afirmó que las medidas que se implementarán resuelven casi en su totalidad los planteamientos realizados y allanan el camino para su inclusión en el programa de desarrollo nacional.

El próximo lunes el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga realizará una conferencia de prensa para brindar todos los detalles.

Acerca de las ayudas recibidas en este contexto

Norland Rosendo, de la Agencia Cubana de Noticias, comentó en la comparecencia: A pesar del escenario tan complicado, hemos recibido ayuda de diferentes países, entonces ¿cuál es la estrategia para distribuir esos recursos recibir y cuáles medidas de control de estos recursos se están tomando?

Alrededor del uso y el destino de estos recursos se molesta mucho la derecha internacional y trata de crear un malestar y una toxicidad con respecto a cómo se distribuyen, enfatizó el Presidente. Pero hay una ética en cómo se distribuyen estos recursos que aplasta y se estalla contra estas campañas.

Hay una larga historia y una larga experiencia de amigos y grupos de solidaridad que ayudan. Y el país tiene organizado un sistema de distribución de estos recursos. Al país llegan donaciones de emergencia por voluntad de amigos de la solidaridad internacional con Cuba; vienen como parte de proyectos de cooperación, como parte del trabajo de desarrollo de programas de cooperación como el Programa Mundial de Alimentos. Y lo primero que hacemos es respetar el propósito del donante. Hay otros donantes que no plantean un propósito específico y en ese caso le proponemos al donante las prioridades que tiene el país.

Las donaciones de alimentos que recibimos y que se dan a la población nunca se cobran. Hay todo un sistema de control interno para que haya transparencia total con esas donaciones. ¿Quién puede argumentar un desvío ante una donación? Además, muchas de estas organizaciones internacionales que están trabajando en Cuba son muy activos y visitan el terreno para comprobar el proceso de la entrega. La Embajada de México también ha visitado las comunidades para comprobar en el terreno cómo ha sido entregada estas donaciones. Hay una limpieza y una transparencia total.

Del frustrado intento de infiltración terrorista

El Presidente hizo referencia a la infiltración de una lancha proveniente de Estados Unidos con fines terroristas. Destacó el heroísmo de los combatientes de las Tropas Guardafronteras que enfrentaron el hecho.

De los fallecidos, aseguró que sus familiares los identificaron y han participado en el proceso posterior con los cuerpos.

Precisó que, en el curso de las investigaciones, todos los implicados han admitido su participación, señalando que fueron quienes primero dispararon contra los guardafronteras cubanos. Además, han ofrecido detalles sobre el reclutamiento, la organización, el entrenamiento y la financiación, incluyendo nombres, instituciones y objetivos.

Recordó que dos de los detenidos figuran en la Lista nacional de personas y entidades terroristas, y que oportunamente se compartió información con la contraparte de Estados Unidos, quien ha agradecido los datos y manifestado por la vía diplomática su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

El Jefe de Estado informó que se ha anunciado una próxima visita del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para cooperar con el Ministerio del Interior cubano. Confirmó que sí existe colaboración bilateral en este asunto.

Relató que, dos días después del suceso, visitaron en el hospital al comandante de la nave cubana, un hombre joven con una larga trayectoria de servicio, herido por metralla de agresores que, según dijo, venían dispuestos a matar. Es oriundo de una familia humilde «que se desbordaba en explicarnos no su dolor, sino el cumplimiento del deber».

Narró cómo, pese a estar herido, se mantuvo al timón hasta que el debilitamiento lo obligó a ceder el mando de la misión a otro compañero.

Afirmó que son muchas las lecciones que, junto a los compañeros caídos en combate en Venezuela, dejan los cinco combatientes guardafronteras que frustraron el ataque de una fuerza que los duplicaba en hombres y armamento.

Sostuvo que su valentía fortalece las convicciones y enaltece en los momentos difíciles. «Cuando los héroes tienen rostros, nombres, su historia es un ejemplo de lo que se multiplica en miles de combatientes».

También se refirió a los diez panameños detenidos y procesados por actividades subversivas, quienes igualmente han brindado detalles sobre quiénes los reclutaron, organizaron y financiaron, información que será dada a conocer oportunamente.

Han sido detenidos además diez ciudadanos panameños que llegaron a Cuba para propiciar acciones contrarrevolucionarias, que están siendo procesados con todas las garantías.

Juventud Rebelde

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