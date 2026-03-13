Ciencia

Posponen edición presencial de BioHabana 2026

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Biocubafarma #ciencia #Cuba #Salud #Salud Pública
El Comité Organizador del Congreso BioHabana informó hoy la posposición de su edición 2026, prevista inicialmente del 18 al 22 de mayo, debido a las condiciones nacionales e internacionales que afectan la logística y el aseguramiento del evento.

Según precisó el Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, Biocubafarma, desde su perfil en Facebook, la decisión se adoptó para garantizar la calidad del debate científico, la efectividad de las rondas de negocios y la rigurosidad de los paneles regulatorios, estándares que resultan inviables en el contexto actual.

Los organizadores señalaron que no se descarta la realización de segmentos específicos, centrados en temas medulares para el desarrollo de la industria biofarmacéutica cubana, siempre que las circunstancias lo permitan.

Próximamente se comunicará, mediante canales oficiales, la viabilidad y formato de esos espacios estratégicos, así como la futura fecha de la edición presencial.

BioHabana se ha consolidado como un referente internacional en ciencia, negocios y regulación, y sus organizadores reiteraron que la pausa constituye un acto de responsabilidad con la marca y con los participantes. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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