Cultura

Humor gráfico denuncia bloqueo contra Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #bloqueo #Cuba #Cultura #Humor gráfico
El humor no se puede bloquear, es el título de la muestra donde ocho artistas gráficos denunciaron hoy el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en la Galería 23 y 12 de esta capital.

La caricatura es una expresión de las artes visuales que nació con el periodismo, que tiene como objetivo esencial el comentario de los sucesos nacionales e internacionales, explicó en exclusiva a Prensa Latina, Arístides Hernández (Ares), uno de los creadores.

Junto a él, la exposición reúne 42 piezas de Ismael Lema (Lema), Adán Iglesias (Adan), Enrique Arturo Lacoste (Lacoste), José Luis López (José Luis), Osvaldo Gutiérrez (Osval), Alfredo Martirena (Martirena) y José Alberto Rodríguez (Avilarte), publicadas en medios de prensa nacionales como La Jiribilla, Palante, el periódico Escambray o Juventud Rebelde.

Esta muestra es una reafirmación de la posición que tenemos los artistas y el Ministerio de Cultura sobre el actuar del gobierno estadounidense, expresó a su vez la presidenta nacional del Consejo de Artes Visuales, Tania Gladys Cardó.

La inauguración aborda desde diversas perspectivas las afectaciones del cerco económico, comercial y financiero, y se desarrolló en el marco del aniversario 30 de la Ley Helms Burton, la Jornada de la Prensa y el aniversario 65 del periódico Palante.

Para mí es un placer tener la oportunidad de estar entre un grupo de creadores que están tocando el tema del bloqueo a través de la caricatura, una temática constante en todas las esferas de la vida del cubano, añadió Ares.

En 2025 se presentó por primera vez la muestra y este año forma parte de las acciones previas a la II Bienal Internacional de Humor Político que se desarrollará en el país del 9 al 14 de junio.

Aquí se han reunido caricaturistas de mucho prestigio a nivel internacional y es una evidencia de cómo nuestros artistas no dejan de aprovechar los espacios de creación para, desde un arte comprometido, denunciar el atroz bloqueo, manifestó a esta agencia la viceministra de Cultura, Lizette Martínez.

El humor no se puede bloquear permanecerá en la Galería 23 y 12 alrededor de dos meses, pero se trata de una exposición itinerante que recorrerá diferentes centros de trabajo, escolares e instituciones culturales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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