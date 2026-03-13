Trump insta a los buques a cruzar el estrecho de Ormuz 

«No hay nada que temer. No tienen Armada y hundimos todos sus barcos», aseguró el presidente.

La jornada anterior, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, anunció que «es fundamental seguir utilizando la medida de bloquear el estrecho de Ormuz«. «No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires», agregó.

«Irán tuvo miles de misiles apuntando a todos estos países de Oriente Medio durante los últimos cuatro meses», sostuvo Trump. «Iban a apoderarse de Oriente Medio, iban a controlarlo todo, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán y Arabia Saudita», dijo, detallando que Teherán tenía «1.200 misiles apuntando a estos países».

«Todas estas naciones tenían miedo de Irán y ya no lo tienen. Pero tenían motivos para tenerlo. Los hemos golpeado duramente como ninguna otra nación podría hacerlo y aun así todavía les quedan restos», argumentó.

Agresión contra Irán