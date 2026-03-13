Trump insta a los buques a cruzar el estrecho de Ormuz 

«No hay nada que temer. No tienen Armada y hundimos todos sus barcos», aseguró el presidente.
La jornada anterior, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, anunció que «es fundamental seguir utilizando la medida de bloquear el estrecho de Ormuz«. «No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires», agregó.
«Irán tuvo miles de misiles apuntando a todos estos países de Oriente Medio durante los últimos cuatro meses», sostuvo Trump. «Iban a apoderarse de Oriente Medio, iban a controlarlo todo, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán y Arabia Saudita», dijo, detallando que Teherán tenía «1.200 misiles apuntando a estos países».
«Todas estas naciones tenían miedo de Irán y ya no lo tienen. Pero tenían motivos para tenerlo. Los hemos golpeado duramente como ninguna otra nación podría hacerlo y aun así todavía les quedan restos», argumentó.
Agresión contra Irán
- Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.
- Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.
- En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.
- Asimismo, bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo.
- La situación ha disparado los precios del petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad.
- Este jueves, el nuevo líder supremo se dirigió a la nación a través de un mensaje, por primera vez desde su nombramiento, y calificó de «fundamental» seguir utilizando la medida de bloquear el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseveró que se sopesa abrir otros frentes «donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable». (ALH)